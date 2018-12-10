Васюринцы нашли древнегреческий сосуд
Древнегреческий кувшин занял свое почетное место в музее станицы Васюринской. Его обнаружили поисковики. Как рассказал руководитель ККДВПОО «Краеведческий отряд «Поиск» Александр Попов, свидетеля древней истории нашли летом во время поисковых работ. Когда отмыли, увидели рисунок. В Интернете нашли информацию, что такую роспись использовали древние греки в VI веке до нашей эры. Восстановили рисунок ученицы школ № 10 и № 13 станицы Васюринской, во время прохождения практики в музее. Для этого девочки использовали краску из ягод бузины.
Это не первый привет из древности, к которому смогли прикоснуться жители Динского района.
Как ранее писала «РВС», в феврале 2016 года на полях «Агрообъединение «Кубань» в станице Новотитаровской проводились раскопки археологического памятника – кургана. Они проходили под наблюдением управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Но, как выяснилось, ничего стоящего там не нашли. Зато специалисты поведали о других ценностях, которые обнаружили в станице Нововеличковской в 2014 году.
Как тогда рассказал археолог Лазарь Голубев, раскопки проводились осенью, во время строительства трубопровода Южного потока. В одном кургане были обнаружены два захоронения. Погребение в катакомбе – эпоха бронзы конца третьего – начало второго тысячелетия до нашей эры. Кости плохо сохранились. Взрослый мужчина лежал на левом боку с поджатыми ногами в позе эмбриона. Рядом обнаружили грушевидные камни из гранита и известняка. Это были растирки для трав, в отверстия которых вставлялся деревянный или костяной стержень. Там же мы нашли плоские камни известняка. На них растирали снадобья, охру. Овальными камнями-«утюжками» разглаживались швы на кожаной одежде. Эти предметы – ямная культура конца 2700-2100 года до нашей эры.
Второе погребение – третий-второй век до нашей эры. Судя по всему, в нем упокоен знахарь. У головы лежала кружка, в ногах – миска, в которой была передняя нога с лопаткой козы и железный нож. Это сарматское захоронение. Кочевые племена сарматов обитали в период с четвертого века до нашей эры по четвертый век нашей эры в степях Юга России и Предкавказья, в том числе и на современной территории Динского района. Находки переданы в Краеведческий музей.
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