Васюринцы нашли древнегреческий сосуд

Как ранее писала «РВС», в феврале 2016 года на полях «Агрообъединение «Кубань» в станице Новотитаровской проводились раскопки археологического памятника – кургана. Они проходили под наблюдением управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Но, как выяснилось, ничего стоящего там не нашли. Зато специалисты поведали о других ценностях, которые обнаружили в станице Нововеличковской в 2014 году.

Как тогда рассказал археолог Лазарь Голубев, раскопки проводились осенью, во время строительства трубопровода Южного потока. В одном кургане были обнаружены два захоронения. Погребение в катакомбе – эпоха бронзы конца третьего – начало второго тысячелетия до нашей эры. Кости плохо сохранились. Взрослый мужчина лежал на левом боку с поджатыми ногами в позе эмбриона. Рядом обнаружили грушевидные камни из гранита и известняка. Это были растирки для трав, в отверстия которых вставлялся деревянный или костяной стержень. Там же мы нашли плоские камни известняка. На них растирали снадобья, охру. Овальными камнями-«утюжками» разглаживались швы на кожаной одежде. Эти предметы – ямная культура конца 2700-2100 года до нашей эры.