Вечера встреч выпускников в школах Динского района: дата и время
По традиции, в первую субботу февраля в школах проводятся вечера встреч выпускников. В этом году этот день выпал на 1 февраля.
«РВС» узнала точное время, во сколько в образовательных учреждениях начнутся торжества:
Станица Динская
Школа № 1 – в 16.00.
Школа № 2 – в 15.00.
Школа № 3 – в 15.00.
Школа № 4 – в 15.00.
Станица Пластуновская
Школа № 5 – в феврале не проводится, выпускники обычно собираются на последнем звонке.
Школа № 6 – будет ли проведение вечера или нет, пока неизвестно, зависит от количества желающих.
Школа № 7 – в 16.00.
Хутор Карла Маркса
Школа № 9 – время уточняется.
Станица Васюринская
Школа № 10 – в 18.00.
Школа № 13 – в 18.00.
Школа № 14 – не проводятся.
Поселок Агроном
Школа № 20 – в 17.00.
Село Красносельское
Школа № 21 – в 15.00.
Станица Новотитаровская
Школа № 29 – в 16.00.
Школа № 34 – в 16.00.
Школа № 35 – в 16.00.
Станица Старомышастовская
Школа № 31 – в 16.00.
Школа № 37 – в 15.30.
Поселок Зарождение
Школа № 25 – в 17.00.
Поселок Украинский
Школа № 26 – 16.00.
Село Первореченское
Школа № 28 – в 15.00.
Станица Воронцовская
Школа № 39 – в 17.00.
Поселок Найдорф
Школа № 53 – в 18.00.
Станица Нововеличковская
Школа № 30 – в 14.00.
Школа № 38 – в 17.00.
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