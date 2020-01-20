Вечера встреч выпускников в школах Динского района: дата и время

По традиции, в первую субботу февраля в школах проводятся вечера встреч выпускников. В этом году этот день выпал на 1 февраля.

«РВС» узнала точное время, во сколько в образовательных учреждениях начнутся торжества:





Станица Динская

Школа № 1 – в 16.00.

Школа № 2 – в 15.00.

Школа № 3 – в 15.00.

Школа № 4 – в 15.00.





Станица Пластуновская

Школа № 5 – в феврале не проводится, выпускники обычно собираются на последнем звонке.

Школа № 6 – будет ли проведение вечера или нет, пока неизвестно, зависит от количества желающих.

Школа № 7 – в 16.00.





Хутор Карла Маркса

Школа № 9 – время уточняется.





Станица Васюринская

Школа № 10 – в 18.00.

Школа № 13 – в 18.00.

Школа № 14 – не проводятся.





Поселок Агроном

Школа № 20 – в 17.00.





Село Красносельское

Школа № 21 – в 15.00.





Станица Новотитаровская

Школа № 29 – в 16.00.

Школа № 34 – в 16.00.

Школа № 35 – в 16.00.





Станица Старомышастовская

Школа № 31 – в 16.00.

Школа № 37 – в 15.30.





Поселок Зарождение

Школа № 25 – в 17.00.





Поселок Украинский

Школа № 26 – 16.00.





Село Первореченское

Школа № 28 – в 15.00.





Станица Воронцовская

Школа № 39 – в 17.00.





Поселок Найдорф

Школа № 53 – в 18.00.





Станица Нововеличковская

Школа № 30 – в 14.00.

Школа № 38 – в 17.00.





