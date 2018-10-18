Вечерняя акция памяти состоялась возле киноцентра в Динской

Вечерняя акция памяти состоялась возле киноцентра в Динской

Вечерняя акция памяти состоялась возле киноцентра в Динской

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3 часа назад Вечер памятиГазета РВСГражданская акцияДинскаяДинской районКерчьНовостиТрагедия в Керчи

Второй раз за сегодня в станице Динской почтили память погибших в керченской трагедии.

В 19.00 началась гражданская акция памяти, куда смогли прийти все те, кто не успел к 14.00.

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Звучали слова соболезнований. Каждый мог высказаться — микрофон был открытым для людей.

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Все желающие могли возложить цветы и игрушки к импровизированному мемориалу. Свечи, трепетавшие на ветру, символизировали души погибших.

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Атмосфера царила тяжелая, ведь горе, как и всегда, врывается неожиданно, не спрашивая разрешения.

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