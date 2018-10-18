Вечерняя акция памяти состоялась возле киноцентра в Динской

Второй раз за сегодня в станице Динской почтили память погибших в керченской трагедии.

В 19.00 началась гражданская акция памяти, куда смогли прийти все те, кто не успел к 14.00.

Звучали слова соболезнований. Каждый мог высказаться — микрофон был открытым для людей.





Все желающие могли возложить цветы и игрушки к импровизированному мемориалу. Свечи, трепетавшие на ветру, символизировали души погибших.

Атмосфера царила тяжелая, ведь горе, как и всегда, врывается неожиданно, не спрашивая разрешения.



