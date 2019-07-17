После публикации о ветеране Чеченской войны Константине Ефимове в редакцию «РВС» обратилась председатель комитета солдатских матерей Динского района Вера Чепикова.

Напомним, 9 июля мы опубликовали на сайте, а 12 июля — на страницах газеты историю жителя Динской. Константин служил в Чечне в 2000-е, когда открытых военных действий уже не велось, но служба оставила отпечаток на сердце и в памяти. Сейчас, спустя годы, Константин понимает, что ветеранам, пережившим Чеченскую войну, нужно объединяться, чтобы поддерживать друг друга, чтить память погибших, участвовать в воспитании молодежи. Так, как это делают ветераны Афганистана.

Публикация материала в социальных сетях «РВС» вызвала отклик у подписчиков. Многие комментировали, что та война – «позорное пятно» в истории России, что отслужившие там мужчины не хотят вспоминать те годы. В этом и состоит причина «чеченского синдрома, уверен Константин. «У меня два брата служили в Чечне как раз в начале 90-х. Один из них получил ранение. Ни один до сих пор не рассказывает, как там было... Насчет того, что нужно чтить память погибших, полностью согласна, страшно подумать, сколько их погибло, совсем молоденьких ребят», – написала одна из подписчиц.

Вера Чепикова пришла в редакцию, чтобы рассказать: есть в районе организация, которая объединяет ветеранов.

– Дорогие участники боевых действий, которые воевали в горячих точках: Осетии, Ингушетии, Дагестане, Чечне. Очень хочется с вами познакомиться и наладить связь.

В этом году исполняется 25 лет, как российские войска вошли в Чечню. Мы будем торжественно отмечать эту дату в большом зале Дома культуры. Пройдет большой концерт, вручим памятные награды. От всей души приглашаю вас! Мы очень хотим наладить работу именно с теми, кто служил в горячих точках. Я рада, что озвучена тема о ветеранах Чеченской войны, что вы сами хотите объединиться.

Мы ждем вас в здании администрации Динского сельского поселения по адресу: ул. Красная, 57. Там я веду прием с 9 до 14 каждый день, за исключением субботы и воскресенья. Телефон для связи 8-918-963-67-59.