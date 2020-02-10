Версия жильцов “многострадального” дома о проблеме с управлением

Не так давно “РВС” писала о том, что динчанам начали приходить по две квитанции от управляющих компаний. Активные жильцы дома № 92 на улице Красной станицы Динской не смогли остаться в стороне. Они решили рассказать свою версию происходящего.

Много лет старшая дома Екатерина Тарасенко следит за порядком, за что не единожды получала грамоты.

Долгие годы в доме была непосредственная форма управления, несмотря на то, что в нем 69 квартир. Это дом образцового порядка. Со всеми жильцами у старшей дома налажен контакт. Они знают, что с ООО “К Сервис” заключен договор на техобслуживание дома. Люди говорят, что при любой заявке - быстрое реагирование на проблему от директора данной УК. Ее работа в полной мере удовлетворяет требования жильцов.

А сейчас же началась настоящая путаница. Вот что рассказывают жильцы:

“27 декабря 2019 года в доме появились квитанции от ООО “Городская управляющая компания” без объяснений от руководителя.

С 2011 года дом находится на техническом обслуживании в ООО “К Сервис”. Советом многоквартирного дома был сделан звонок в УК “К Сервис” за разъяснением, была ли произведена передача документации нашего дома в другую УК. Директор сообщил, что передачи не было.

Наша инициативная группа собрала валявшиеся на полу и неаккуратно сложенные на почтовые ящики квитанции “Городской УК” и вывесила объявления в подъездах с просьбой до выяснения ситуации оплату не производить. Там же прописали, что передача управления домами ООО “К Сервис” данной компании не производилась.

3 января 2020 года на доске для информации появилось объявление от “Городской УК” об открытии офиса и о графике ее работы.

Инициативная группа (Ольга Петрова, Марина Ноздрачева, Ирина Карнаухова) за время новогодних праздников составила обращение в прокуратуру, главе района, директору “Городской УК”, губернатору Краснодарского края с просьбой дать ответ уполномоченному представителю дома Екатерине Тарасенко о сложившейся ситуации по управлению МКД.

10 января совет дома обратился за устным разъяснением в администрацию района к Кириллу Бегину по поводу квитанций от чужой УК нашим собственникам. Но после этого у нас осталось много невыясненных вопросов. Решили направить жалобу в прокуратуру для разбирательства, передать письменное обращение губернатору и главе района. Пакет для губернатора был вручен Ростиславу Огреничу, который представился помощником Евгения Пергун, для личного ознакомления по нашему вопросу и для доклада о сложившейся ситуации главе района.

Проинформирован ли последний, нам не сообщили и по настоящее время.

13 января в общественной приемной главы Динского района было зарегистрировано наше письменное заявление.

16 января отправлено письмо директору “Городская УК” с уведомлением.

18 января пришло извещение из прокуратуры, а 27 числа старшая дома получила ответ, в котором сообщается, что наше обращение по поводу нарушения жилищного законодательства направлено руководителю государственной жилищной инспекции по Краснодарскому краю Д. Трушковой и главе администрации МО Динской район.

Мы предупредили ведущего специалиста Кирилла Бегина об отсутствии в Динской уполномоченного представителя нашего дома до 26 января, однако возле подъездов дома обнаружили объявления от администрации района о проведении схода граждан 20 января в 14.00. Мы предупредили и пригласили директора ООО “К Сервис”, а также депутатов.

В соседних домах (Красная, № 88 и № 110) также развесили объявления, но с разницей начала встречи в час.

Собственники квартир в этих домах получили такие же квитанции, и у них возникли вопросы о правомерности их выставления.

На сход граждан смог прийти депутат Дмитрий Елисеев. Остальные не смогли отменить запланированные встречи.

Оповещение о проведении схода граждан или собрания должно вывешиваться за 10 дней. Но он был назначен на будний день, когда большинство людей на работе. Действительным и собранием его считать нельзя, так как от трех домов присутствовали всего 20 человек.

На сходе граждан представителю администрации Кириллу Бегину задали вопрос: “На основании чего “Городская УК” выставляет счета за невыполненные работы и объявляет себя управляющей компанией наших домов?” На что он ответил: “В мае 2018 года администрацией района проведен конкурс по отбору управляющей организации по управлению МКД, ссылаясь на ст. 161 ЖК РФ”. Хотя право выбора домами нам не предоставлено.

Мы потребовали объяснений того, почему об итогах конкурса между УК не была размещена открытая информация и почему директор ООО “Городская УК” в 30-дневный срок не приступил к управлению домами.

В ходе беседы жильцам настоятельно было предложено в ближайшее время провести общие собрания для выбора способа управления. Совет нашего дома принял решение сделать это 1 февраля.

Представитель администрации и директор ООО “Городская УК” заверили присутствующих в том, что, пока собственники не проведут общее собрание, квитанции, поступившие в конце декабря, можно не оплачивать.

22 января пришло уведомление о получении нашего письма директором “Городской УК”, в котором собственники требовали письменного разъяснения о необоснованно выставленных счетах за декабрь 2019 года по оплате за содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома, да еще и с долгом за ноябрь по тарифу 15,95 руб. за кв. м.

В письме нами указано, что договор с “Городской УК” собственниками не заключен, ни одного сотрудника данной УК жильцы не видели, технические работы они не производили.

Ответ от директора УК по настоящее время нами не получен. 10 февраля мы повторно направили ему письмо.

Квитанции за январь пришли и опять разбросаны по всем подъездам.

За период с 28 декабря по настоящее время мы обращались к представителям администрации района, депутатам, руководителям ТСН, директорам УК, юристам.

28 января уполномоченный представитель дома Екатерина Тарасенко пыталась записаться в общественной приемной к главе районной администрации, но он находился в отпуске. Ей предложили обратиться к и. о. главы Юрию Клесову. В приемной старшая дома оставила для контакта свой номер телефона.

Из управления ТЭК и ЖКХ Динского района поступил звонок от начальника Михаила Захарова, который дал ей разъяснение по данному вопросу. Он считает:

многоквартирный дом не выбрал способ управления (мы считаем: не дали возможность);

проводились администрацией района общие собрания с собственниками (разъяснение о необходимости выбора управляющей компании нашему дому не сделано до проведения конкурса по выбору УК, об итогах конкурса старшая дома не проинформирована до настоящего времени);

собственники жилых помещений обязаны погасить долг перед ООО “Городская УК” (правомерность действий со стороны администрации района и директора ООО “Городская УК” не доказана, а именно: проведение конкурса, выставление счетов собственникам с указанием долга за невыполненные работы. Идет разбирательство в прокуратуре и Госжилинспекции).

Договор на техобслуживание и текущий ремонт общего имущества заключен только с ООО “К Сервис”, который действует по настоящее время.

С другой УК старшая дома Екатерина Тарасенко договор на обслуживание и ремонт дома не подписывала.

Ответы от директора “Городская УК”, администрации района, Государственной жилищной инспекции и прокуратуры нами пока не получены”.





Совет многоквартирного дома № 92 на ул. Красной, ст. Динская