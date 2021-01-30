Весной стартует перепись населения. Что это такое и для чего нужно

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года.

Что такое перепись населения

Перепись представляет собой массовый опрос жителей России. Люди заполняют анкетные данные, в которых учитывается возраст, семейное положение, доход, национальность, условия проживания. Таких вопросов порядка двух-трех десятков.

Как можно пройти анкетирование

Сбор информации происходит тремя удобными способами:

переписчики делают подомовой обход;

опросный лист можно будет заполнить на портале госуслуг;

на переписном участке. Такие места обещали организовать в МФЦ.

Кто учавствует в переписи

В переписи участвуют все лица, проживающие на территории России, а также те, кто выехал за ее пределы на непродолжительный срок, например в отпуск. Иностранные граждане также принимают участие, если планируют оставаться в стране минимум еще на год.

Отвечать на вопросы анкеты может только человек старше 14 лет. Информацию о детях должны сообщать родители.

В анкету личные данные не вносятся. Все ответы вносятся со слов опрашиваемого. Для их подтверждения никакие документы не потребуются. Анкетируемый может частично не отвечать на какие-либо вопросы или отказаться полностью. За это нет никакого наказания.

Зачем нужна перепись и на что она влияет

Смысл переписи состоит в том, чтобы понять реальное положение дел в стране и восстановить баланс. Так, например, ответы о работе помогают понять, где недостаточно рабочих мест. Это даст сигнал о строительстве новых предприятий и развитии сферы услуг. Также узнав, где больше предпринимателей, можно будет брать опыт у местных властей. Если в какой-то части их мало, то будут разрабатываться программы для развития частного бизнеса.

Зная данные о возрасте жителей, можно спрогнозировать когда и сколько людей выйдет на пенсию, где целесообразно построить детские сады, школы, больницы.

А изучив ответы о жилищных условиях, власти могут решить поддержать строительную отрасль и дать льготы по ипотеке.

"Переписи помогают открыть важные факты. Например, наличие инфраструктуры в селах: нужны ли фельдшерско-акушерские пункты, везде ли хватает школ и детских садов, много ли у нас жителей, нуждающихся в дополнительных мерах соцподдержки", — уточняет Росстат.

Пример полученных результатов переписи 2002 года - программа материнского капитала.

Первое массовое анкетирование после распада СССР состоялось в 2002 году. Тогда же Госдума приняла закон «О Всероссийской переписи населения», по которому проводить ее необходимо раз в 10 лет.