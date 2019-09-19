Ветер сносит деревья: последствия стихии в Динском районе

Ветер сносит деревья: последствия стихии в Динском районе

Ветер сносит деревья: последствия стихии в Динском районе

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10 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районИз-за ветра падают деревья и веткиНовости Динского районаПоседствия ветра 18 сентрябряРВССильный ветер дует на Кубани

Переход  с лета на осень в этом году на Кубани совсем не «бархатный».  Смена атмосферных фронтов привела к усилению ветра. К сожалению, не обошлось без последствий.

Как сообщают  жители, 18 сентября  из-за ветра  падали ветки с деревьев в центральном парке станицы Динской.  Рядом – новая детская площадка, открытая пару дней назад. Высокие деревья в парке вызывают обеспокоенность динчан, ведь под ними гуляют мамы с колясками и бегает детвора.

По дороге из Динской в поселок Украинский дерево упало прямо на проезжую часть.  К счастью, никто не пострадал.

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 В Динской, в районе консервного завода,  упало дерево  на придомовой территории.  Как рассказали нам местные жители, ликвидировать последствия помогали   спасатели.

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