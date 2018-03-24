Видео с опровержением взрыва на Белореченском заводе появилось в Сети

Видео с опровержением взрыва на Белореченском заводе появилось в Сети
Директор химзавода в Белореченске Сергей Клявлин заявил: "Никаких ЧП не было и не будет".

Видео с опровержением взрыва на Белореченском заводе появилось в Сети

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3 дня назад Африканский песок на КубаниБелореченский химзаводВзорвался Белореченский химзаводВзорвался химзаводВидео Белореченский химзаводВидео с территории химзаводаДождь с песком на КубаниЖелтый дождь на КубаниОпровержение взрыва на Белореченском химзаводе

Напомним, вчера, 23 марта, на Кубани пошел «грязный» дождь. Сразу же по Интернету через соцсети и мессенджеры стала распространятся рассылка с предупреждением: не стоит выходить на улицу без головных уборов и вообще лучше оставаться в помещениях. Якобы в Белореченске взорвался химзавод и от этого пошел выброс в виде осадков. 

При этом пресс-служба администрации МО Белореченского района настаивала, что действительно в 10.53 на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на территории некоторых поселений Белореченского района идут осадки в виде дождя и мокрого снега с примесью вещества цвета ржавчины. Специалист ГО и ЧС БМУ «Мин.Удобрения» заверил: аварийных либо иных выбросов на предприятии не было.

И в «Росприроднадзоре» заверили: никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало. Осадки необычного цвета носят природный характер.

Еще раньше в краевом гидрометцентре рассказывали, что, вероятней всего, причина – принесенная ветром пыль с побережья Африки. Но многие отказывались верить официальным источникам. На улицах Динской к вечеру появились прохожие с марлевыми повязками, некоторые закрывали нос и рот шарфами.

Около 18.00 в сети появилось видео прямо с территории завода. В кадре директор Белореченского химзавода Сергей Клявлин бодро заявлял, что, как можно видеть, за его спиной предприятие цело и невредимо, работает в штатном режиме, никаких ЧП на нем не происходило. В завершение он пожелал всем хорошего вечера пятницы и спокойного сна.

Сегодня же путешествие по пабликам в Интернете начала информация от неких биологов, которые в своей лаборатории посмотрели пыль под микроскопом и подтвердили, что это действительно мелкофракционный песок.

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Фото: pikabu.ru

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 3 дня назад

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2
Ааа
Ааа 3 дня назад

Комментарий удален

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2
Баян Ширянов
Баян Ширянов 2 дня назад

Алло, а в чём проблема,модераторы - штаны обоссанные???Что, слово "Путин" автоматически подлежит удалению вместе с комментарием???

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0
Семён Горбунков
Семён Горбунков 2 дня назад

Комментарий удален администратором.

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-2
Ольга
Ольга Семён Горбунков позавчера

Бред БРЕДЯТИНА !!!! Таких зданий на заводе нет где изображён дым. Завод конечно не конфетная фабрика но это откравенная ложь. Я работаю на этом предприятии.

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2
Лариса
Лариса позавчера

Мы живем в городе Кизляр , и у нас было то же самое! Свет на улице был желтый прям ...

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1
Наталья
Наталья Ольга позавчера

Это не Химзавод, тоже знаю визуально, автор фото с газом еще ответит по закону, я думаю. Мы живём здесь, уже бы померли)))

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0