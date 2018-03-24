Видео с опровержением взрыва на Белореченском заводе появилось в Сети

Напомним, вчера, 23 марта, на Кубани пошел «грязный» дождь. Сразу же по Интернету через соцсети и мессенджеры стала распространятся рассылка с предупреждением: не стоит выходить на улицу без головных уборов и вообще лучше оставаться в помещениях. Якобы в Белореченске взорвался химзавод и от этого пошел выброс в виде осадков.

При этом пресс-служба администрации МО Белореченского района настаивала, что действительно в 10.53 на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на территории некоторых поселений Белореченского района идут осадки в виде дождя и мокрого снега с примесью вещества цвета ржавчины. Специалист ГО и ЧС БМУ «Мин.Удобрения» заверил: аварийных либо иных выбросов на предприятии не было.

И в «Росприроднадзоре» заверили: никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало. Осадки необычного цвета носят природный характер.

Еще раньше в краевом гидрометцентре рассказывали, что, вероятней всего, причина – принесенная ветром пыль с побережья Африки. Но многие отказывались верить официальным источникам. На улицах Динской к вечеру появились прохожие с марлевыми повязками, некоторые закрывали нос и рот шарфами.

Около 18.00 в сети появилось видео прямо с территории завода. В кадре директор Белореченского химзавода Сергей Клявлин бодро заявлял, что, как можно видеть, за его спиной предприятие цело и невредимо, работает в штатном режиме, никаких ЧП на нем не происходило. В завершение он пожелал всем хорошего вечера пятницы и спокойного сна.