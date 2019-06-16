Видеоприем проведут министерство культуры и министерство сельского хозяйства

Должностными лицами органов исполнительной власти Краснодарского края планируется проведение видеоприемов граждан:

19.06.2019 – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

26.06.2019 – министерство культуры.

Как сообщает администрация Южно-Кубанского сельского поселения, проведение видеоприема будет осуществляться по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Красная, 53, каб. 6.

Для участия в видеоприеме жители Динского района могут предварительно записаться по телефону- 886162 6-16-90.