Виктор и Татьяна Тафинцевы: «Наши семеро детей — смысл жизни»

Виктор и Татьяна Тафинцевы: «Наши семеро детей — смысл жизни»

Виктор и Татьяна Тафинцевы: «Наши семеро детей — смысл жизни»

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6 часов назад 7 детейГазета РВСДинскаяДинской районДобрые новостиЖизньЗемлякиИсторииМногодетная семьяНовостиПриемная семьяСемья

В семье Тафинцевых семеро деток: четверых они родили, а еще троих им подарила судьба.

Самому старшему — Кириллу 27 лет. Он женился и живет отдельно. Как говорят Татьяна и Виктор, они его уже «пустили во взрослую жизнь».

Полине 15 лет. Она учится в школе, танцует в хореографическом ансамбле «Росинка». С красным дипломом в 2017 окончила школу хореографии. Как и мама, увлекается вязанием, участвует в конкурсах, ее работы признаются лучшими и побеждают.

Даниилу 14 лет. Помимо учебы в школе он посещает кружок «Цифровой век».

Давиду 9, он школьник. Как и сестра, танцует в ансамбле «Росинка».

Евгению 6 лет. Пока что он посещает детский сад, где с удовольствием занимается вместе с ровесниками.

Денису 5 лет. Он, как и брат, с удовольствием посещает детский сад.

Самой младшенькой 3 годика. Вика пришла в семью всего пару месяцев назад, но уже успела стать центром внимания всех братьев и сестры.

«РВС» побывала в гостях у многодетной семьи. Сразу стало понятно, что в это доме царит атмосфера любви и дружбы. Родители спокойно относятся к детским шалостям, успокаивают их мирным словом. Теплота в общении чувствуется даже постороннему человеку. Малыши весело играют вокруг, старшие участвуют в беседе, с удовольствием рассказывая о своей семье.

Мы поговорили с родителями, которые поведали о том, как они воспитывают семерых детей, при этом уделяют время для каждого.

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В основном с нами беседовала мама семейства Татьяна. Дети в этот момент осаждали папу, который только вернулся с работы, наперебой рассказывая, как прошел их день.

  • Как решились на такую большую семью?

  • Муж всегда хотел очень большую семью. А у меня была мечта — взять ребенка из детского дома. Всегда хотелось подарить кому-то любовь и семью. Ведь я сама из Чечни. Видела войну своими глазами: кровь, смерть, как малыши оставались сиротами. Не дай Бог пройти через это.

  • Как и где вы встретились с будущим мужем?

  • Встретились мы здесь, когда Витя приехал из Сахалина в гости к своим родителям. Сразу поняли, что нам судьба быть вместе. Поженились, родили четверых деток.

  • Как осознали то, что хотите взять приемного ребенка?

  • Когда старший сын вырос, поняли, что он скоро уйдет во взрослую жизнь. Решили, что нужно пополнять семью — взять ребенка из детдома. Долго думали, разговаривали. Целых 2 года искали деток. За это время прошли школу приемных родителей. Хотели взять именно девочку, ведь у нас была тогда только одна дочь. Случайно узнали, что в ЦРБ был мальчик от которого отказались. Изначально даже не думали, что сможем его взять, но, когда увидели — сразу влюбились. На тот момент малышу было 2 месяца. Дениса очень легко приняли в семью. У нашего мальчика было диагнозов на целых 2 листа. Мы побороли их один за другим. Сейчас осталась лишь задержка речи, но и с ней мы справимся.

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  • Как решились взять второго малыша?

  • Когда у Дениса сняли диагнозы, мы поняли, что хотим еще ребенка в семью. Снова написали заявление на девочку. В итоге, нам нашли ребенка, который находился в интернате. Мы поехали с ней познакомиться, тем более, что она была ровесницей нашей Полины. Но девочка уже 10 лет на тот момент прожила в интернате. И она не захотела ехать, сказав, что ее семья там. К сожалению, не сложилось у нас в тот раз.

    И тут нам предложили в краснодарском доме ребенка взять мальчика. Ему было 3,5 года. Наш папа думал 4 дня. Вся семья ждала решения главы. В итоге, Женечка стал нам сыном.

  • Не так давно в вашей семье появилась самая маленькая дочка. Какая история у нее?

  • Этим летом, когда мы по делам заехали в органы опеки, случайно узнали, что у нашего Жени есть родная сестричка. Она уже 4 месяца на тот момент находилась в ЦРБ. И ни разу биологическая мать, которую лишили родительских прав, не навестила ее. Не раздумывая, не медля, не видя крошки, мы сразу решили, что она станет нашей доченькой.

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  • Планируете ли еще пополнять свою большую семью?

  • С каждым ребенком мы становимся все счастливее и счастливее. Хотим еще брать детей, но пока жилищные условия не позволяют. Мечтаем о доме побольше, чтобы подарить семью еще нескольким детям. Бывает, конечно, сложно, но все эти хлопоты приятные.

  • Как дети принимают новых членов семьи?

  • Они с радостью впускают в свою жизнь новых деток. Такое ощущение, что будто бы просто после длительного расставания вернулся домой братик или сестричка.

  • Сложно ли для самих приемных детей проходит адаптация?

  • Тяжелее всего было Жене, ведь на тот момент, когда он пришел к нам, ему уже было 3,5. И он никогда не жил в семье. Но любовь и ласка творит чудеса.      

    Когда забирали Викулю, то нас предупредили, что она не разговаривает. И как только мы вышли с ней из больницы, малышка сказала, показывая на нас с мужем: «Ты — мой мама, а ты — моя папа». Сейчас дочь болтает без умолку, каждый день мы слышим от нее что-то новое.

    Еще я где-то прочла, что когда у деток задержка в речи, то очень помогают тактильные игрушки. Я начала вязать, малышам очень нравится. А старшая дочь с удовольствием переняла это хобби. Сначала я вязала по 2 игрушки, чтобы показать, что у всех есть пара — папа и мама, семья.


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  • Как справляетесь с ежедневной рутиной — готовкой, стиркой?

  • Конечно, готовить надо много. Но мне это в радость. Продукты закупаем оптом. Стараемся для каждого члена семьи приготовить именно то, что он хочет. Старшие детки мне помогают.

    Стиральная машина у нас практически не выключается. Белье развешиваем все вместе. Школьную форму старшие уже и сами могут отутюжить.

  • Как любите проводить выходные?

  • Мы всей семьей просто обожаем выбираться на море или в горы. Любим природу. Также посещаем церковь.     

    Когда мы даже остаемся дома, то как-то так получается, что вся семья собирается в одной комнате. Кто чем занимается, но рядом. Мы все друг без друга не можем.
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  • Какие интересные события недавно произошли в вашей семье? Чем бы хотели поделиться?

  • Мы участвовали в конкурсе приемных семей. В районе заняли 1 место. Потом ездили в Апшеронск. Там победили в номинации «Самая дружная семья».

  • Как разрешаете конфликтные ситуации?

  • Когда кто-то из детей что-то не поделил, всегда у нас поможет рассудить папа. Если же его нет дома, то дожидаемся главу семьи. Он у нас настоящий мировой судья.

  • Виктор, мы так много разговариваем с Татьяной о семье. А вот что значит для вас быть многодетным отцом?

  • Я искренне верю, что человек не создан для себя. Ему нужно дарить себя близким — делиться любовью, заботой. Если человек становится эгоистом, то у него теряется смыл жизни. Для меня моя семья — самое важное. Это мое все.

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