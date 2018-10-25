Виктор и Татьяна Тафинцевы: «Наши семеро детей — смысл жизни»

В семье Тафинцевых семеро деток: четверых они родили, а еще троих им подарила судьба.

Самому старшему — Кириллу 27 лет. Он женился и живет отдельно. Как говорят Татьяна и Виктор, они его уже «пустили во взрослую жизнь».

Полине 15 лет. Она учится в школе, танцует в хореографическом ансамбле «Росинка». С красным дипломом в 2017 окончила школу хореографии. Как и мама, увлекается вязанием, участвует в конкурсах, ее работы признаются лучшими и побеждают.

Даниилу 14 лет. Помимо учебы в школе он посещает кружок «Цифровой век».

Давиду 9, он школьник. Как и сестра, танцует в ансамбле «Росинка».

Евгению 6 лет. Пока что он посещает детский сад, где с удовольствием занимается вместе с ровесниками.

Денису 5 лет. Он, как и брат, с удовольствием посещает детский сад.

Самой младшенькой 3 годика. Вика пришла в семью всего пару месяцев назад, но уже успела стать центром внимания всех братьев и сестры.

«РВС» побывала в гостях у многодетной семьи. Сразу стало понятно, что в это доме царит атмосфера любви и дружбы. Родители спокойно относятся к детским шалостям, успокаивают их мирным словом. Теплота в общении чувствуется даже постороннему человеку. Малыши весело играют вокруг, старшие участвуют в беседе, с удовольствием рассказывая о своей семье.

Мы поговорили с родителями, которые поведали о том, как они воспитывают семерых детей, при этом уделяют время для каждого.

В основном с нами беседовала мама семейства Татьяна. Дети в этот момент осаждали папу, который только вернулся с работы, наперебой рассказывая, как прошел их день.

Как решились на такую большую семью?

Муж всегда хотел очень большую семью. А у меня была мечта — взять ребенка из детского дома. Всегда хотелось подарить кому-то любовь и семью. Ведь я сама из Чечни. Видела войну своими глазами: кровь, смерть, как малыши оставались сиротами. Не дай Бог пройти через это.

Как и где вы встретились с будущим мужем?

Встретились мы здесь, когда Витя приехал из Сахалина в гости к своим родителям. Сразу поняли, что нам судьба быть вместе. Поженились, родили четверых деток.

Как осознали то, что хотите взять приемного ребенка?

Когда старший сын вырос, поняли, что он скоро уйдет во взрослую жизнь. Решили, что нужно пополнять семью — взять ребенка из детдома. Долго думали, разговаривали. Целых 2 года искали деток. За это время прошли школу приемных родителей. Хотели взять именно девочку, ведь у нас была тогда только одна дочь. Случайно узнали, что в ЦРБ был мальчик от которого отказались. Изначально даже не думали, что сможем его взять, но, когда увидели — сразу влюбились. На тот момент малышу было 2 месяца. Дениса очень легко приняли в семью. У нашего мальчика было диагнозов на целых 2 листа. Мы побороли их один за другим. Сейчас осталась лишь задержка речи, но и с ней мы справимся.



Как решились взять второго малыша?

Когда у Дениса сняли диагнозы, мы поняли, что хотим еще ребенка в семью. Снова написали заявление на девочку. В итоге, нам нашли ребенка, который находился в интернате. Мы поехали с ней познакомиться, тем более, что она была ровесницей нашей Полины. Но девочка уже 10 лет на тот момент прожила в интернате. И она не захотела ехать, сказав, что ее семья там. К сожалению, не сложилось у нас в тот раз. И тут нам предложили в краснодарском доме ребенка взять мальчика. Ему было 3,5 года. Наш папа думал 4 дня. Вся семья ждала решения главы. В итоге, Женечка стал нам сыном.

Не так давно в вашей семье появилась самая маленькая дочка. Какая история у нее?

Этим летом, когда мы по делам заехали в органы опеки, случайно узнали, что у нашего Жени есть родная сестричка. Она уже 4 месяца на тот момент находилась в ЦРБ. И ни разу биологическая мать, которую лишили родительских прав, не навестила ее. Не раздумывая, не медля, не видя крошки, мы сразу решили, что она станет нашей доченькой.



Планируете ли еще пополнять свою большую семью?

С каждым ребенком мы становимся все счастливее и счастливее. Хотим еще брать детей, но пока жилищные условия не позволяют. Мечтаем о доме побольше, чтобы подарить семью еще нескольким детям. Бывает, конечно, сложно, но все эти хлопоты приятные.

Как дети принимают новых членов семьи ?

Они с радостью впускают в свою жизнь новых деток. Такое ощущение, что будто бы просто после длительного расставания вернулся домой братик или сестричка.

Сложно ли для самих приемных детей проходит адаптация?

Тяжелее всего было Жене, ведь на тот момент, когда он пришел к нам, ему уже было 3,5. И он никогда не жил в семье. Но любовь и ласка творит чудеса. Когда забирали Викулю, то нас предупредили, что она не разговаривает. И как только мы вышли с ней из больницы, малышка сказала, показывая на нас с мужем: «Ты — мой мама, а ты — моя папа». Сейчас дочь болтает без умолку, каждый день мы слышим от нее что-то новое. Еще я где-то прочла, что когда у деток задержка в речи, то очень помогают тактильные игрушки. Я начала вязать, малышам очень нравится. А старшая дочь с удовольствием переняла это хобби. Сначала я вязала по 2 игрушки, чтобы показать, что у всех есть пара — папа и мама, семья.





