Виновных подростков настигло наказание

Прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В его ходе был утвержден план профилактической работы с детьми, не достигшими совершеннолетия.

По двум семьям принято решение об ограничении в родительских правах. За текущий отчетный период было составлено 5 протоколов об административном правонарушении за управление транспортным средством водителем, не имеющим специального права управления. Родителям несовершеннолетних вынесли штрафы в размере 5000 рублей на каждого.

Два предупреждения были вынесены законным представителям за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.

Вынесены предупреждения и составлен 1 протокол за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба. Штраф в размере 300 рублей получили нарушители.

Особое внимание члены комиссии уделяют организации полезной занятости детей в период летних каникул. Всех законных представителей в очередной раз предупредили об ответственности за жизнь и здоровье своих чад.