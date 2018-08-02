Владелица кафе в Нововеличковской: дрались, но не у бассейна

Ранее «РВС» писала о происшествии в станице Нововеличковской. По словам местной жительницы, в одном из станичных кафе с бассейном случилась кровавая бойня. Причиной тому послужили неоднозначные действия молодых мужчин в отношении девочек, купавших с ними в одном бассейне.

Журналист «РВС» выехал на место происшествия и попытался выяснить, что же все-таки произошло в воскресенье в бассейне.

Время — 11 часов дня. В кафе тихо и спокойно. Бассейн, вокруг — беседки. В воде — маленькая девочка, за ней следит мама. Чуть поодаль от бассейна — барная стойка, за ней - молодая девушка. На наши вопросы о случившемся в воскресенье бармен отвечать отказалась. Но согласилась позвонить хозяйке. По телефону владелица заведения рассказала следующее:

- Когда все это происходило, я находилась в помещении и не видела, что же именно послужило поводом для разбирательств. Слышно было, как предъявляются обвинения, что девочку трогали за ногу. Но какого возраста девочка — не знаю. Компания, сидевшая в одной из беседок напала на тех мужчин, что были в бассейне. Они погнали обидчиков девочки к выходу, драка случилась уже за пределами кафе. Что там происходило — мы не знаем. Обе эти компании — не местные. Еще до приезда полиции нападавшие уехали.

Мы продолжили искать свидетелей случившегося. Продавщица магазина, находящегося по соседству с кафе рассказала нам, что по станице ходят самые разные слухи. Пересказывать их она не стала, но четко заявила: «Записывать каждого пьяного мужчину в педофилы неправильно».

Жильцы дома напротив кафе рассказали, что в воскресенье их не было в станице, но они не удивлены произошедшему, ведь там где алкоголь и много разных людей до конфликта недалеко.

Хозяйка другого дома ничего о случившемся не слышала. «Если бы это произошло с местными, мы бы уже все все знали», - сказала женщина.

К сожалению, никто из опрошенных более не прояснил ситуацию.

В отделе МВД по Динскому району комментировать данное происшествие отказались.

Напомним, по словам женщины, рассказавшей нам о случившемся, по факту драки вызывали не только полицию, но и скорую. «РВС» направила официальный запрос в ЦРБ, попросив уточнить, был ли в воскресенье выезд бригады на улицу, где расположено данное кафе.