Президент об эпидобстановке в России. Главные тезисы совещания

Сегодня, 29 июля, Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке.

По традиции, собрали основные факты.

⚪️«Ситуация в стране успокаивается, но может качнуться в любую сторону», – отметил президент.

⚪️Новый учебный год начнется в сентябре. Большинство вузов в России начнут работать с 1 сентября (таких 92 %), остальные – с 14-го числа.

⚪️Президент призывает в будущем прививаться от гриппа, тут же отмечая: это личное дело каждого, но нужно понимать ответственность, в том числе за здоровье близких.

Роспотребнадзор о коронавирусе

Значимых изменений генома коронавируса в России не выявлено.

SARS-CoV-2 не размножается в морской или пресной воде, но может там сохраняться. Если воду вскипятить, вирус погибает мгновенно.

До 48 часов вирус сохраняется на различных поверхностях: на нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике, керамической плитке.

Вирус неустойчив к дезинфицирующим средствам, в частности с содержанием хлора и спирта, и они позволяют от него избавиться.

В этом сезоне придет грипп, от которого россияне раньше не прививались.

Ситуация в стране

⚪️У 24 % заболевших коронавирусом развивается пневмония, у 37 % нет никаких симптомов.

⚪️Резервы лекарств и медицинских изделий к осенне-зимнему эпидемическому сезону, по словам министра здравоохранения, уже созданы.

⚪️Вакцина центра Гамалеи уже на стадии регистрации. Ее промышленное производство ожидается в сентябре, вакцины «Вектора» – в октябре.