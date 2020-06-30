Путин обратился к россиянам перед основным днем голосования (видео)

В преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ президент Владимир Путин обратился к гражданам.

«Вновь обозначу свою позицию – она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. В завершение своей речи президент попросил завтра, 1 июля, принять решение каждому, отметив, что любой голос – «самый важный, самый главный».