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Путин обратился к россиянам перед основным днем голосования (видео)
В преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ президент Владимир Путин обратился к гражданам.
«Вновь обозначу свою позицию – она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», – подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. В завершение своей речи президент попросил завтра, 1 июля, принять решение каждому, отметив, что любой голос – «самый важный, самый главный».
Комментарии
Всё сделано, чтобы от наших голосов ничего не зависело.
Вот и сейчас уже всё принято и подсчитано бессовестными холопами.
А почему не референдум?
А лишь ничего не значащее голосование.