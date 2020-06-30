Путин обратился к россиянам перед основным днем голосования (видео)

Путин обратился к россиянам перед основным днем голосования (видео)
Фото: Ведомости

Путин обратился к россиянам перед основным днем голосования (видео)

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В преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ президент Владимир Путин обратился к гражданам.

«Вновь обозначу свою позицию – она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. В завершение своей речи президент попросил завтра, 1 июля, принять решение каждому, отметив, что любой голос – «самый важный, самый главный».

Комментарии

Гражданин
Гражданин 40 минут назад

Всё сделано, чтобы от наших голосов ничего не зависело.
Вот и сейчас уже всё принято и подсчитано бессовестными холопами.
А почему не референдум?
А лишь ничего не значащее голосование.

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