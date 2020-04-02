Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон*, который предусматривает крупные штрафы для нарушающих карантин во время пандемии коронавируса.

гражданам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей;

должностным лицам – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

юридическим лицам – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит:

для граждан – от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Наказания также предусмотрены за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

За такое гражданам – штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а СМИ и юридическим лицам – до 2 млн рублей.

*Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".