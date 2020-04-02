Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля
2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны.
Первое, что он сказал: выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против эпидемии, но при этом угроза сохраняется, пик в стране и мире еще не пройден.
В соответствии с этим он продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.
Каждый глава региона, по его словам, сам принимает решение по тому, какие меры принимать для борьбы с коронавирусом.
Координировать их работу будут президентские полпреды. Жесткость ограничений в регионах, как сказал президент, должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
Свою работу продолжат органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости.
Путин отметил, что в случае изменения ситуации с коронавирусом к лучшему период нерабочих дней может сократиться.
Он подчеркнул, что сейчас важно сохранить рабочие места и доходы граждан.
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