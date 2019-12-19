Владимир Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию

19 декабря в Центре международной торговли состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным.

В этот раз среди аккредитованных журналистов установлен рекорд — 1895 человек. В прошлом году их было 1702. Среди них представители региональных, федеральных и зарубежных СМИ.

На встрече обсуждались социальные, политические, исторические темы, вопросы сельского хозяйства, экологии и экономики.

Президент отметил, что Россия превратилась из «главного покупателя зерна в главного экспортера», обойдя США и Канаду.

С 2000 года в стране открыто 600 новых месторождений.

Поговорили и о решении WADA – отстранить российских спортсменов от участия во всех крупных событиях.

«Любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали "чистые" спортсмены», - прокомментировал Владимир Путин.

По его словам, это решение противоречит Олимпийской хартии и носит скорее политический оттенок.

Из политических тем обсудили Минские соглашения, «Нормандский формат», ситуацию на Донбассе, газовый спор России и Украины, отношения России и США. Что касается последнего, то Россия, по утверждениям российского лидера, заинтересована в улучшении отношений и будет стараться делать это, несмотря на того, кто находится у власти. Отвечать на санкции США страна будет зеркально.

На пресс-конференции Путин сказал о том, что необходимо обеспечить общественный контроль за мусорной отраслью.

Единственной возможной идеологией современного общества Путин считает патриотизм.

Власть больше не планирует и не обсуждает принятие новой пенсионной реформы .

Одна из проблем, которую срочно необходимо решать, по мнению главы государства — снижение реальных доходов населения. Для этого необходимо обеспечить рост производительности труда и ВВП.

Чтобы увеличить коэффициент рождаемости в России, президент считает, в каждой семье должно быть по двое-трое детей.

Наиболее острым вопросом является борьба с бедностью.

Президент России пообещал разобраться с домами ветеранов в Краснодарском крае, которые находятся в «ужасных» условиях.

Одно из заявлений Путина стало то, что пенсии в следующем году вырастут на 6,6%.

На следующей неделе глава государства приедет на открытие железнодорожного движения на Крымском мосту.

Владимир Путин провел конференцию с журналистами в такой формате 15 раз. Первая состоялась в 2001 году и была самой короткой, длилась 1 час 35 минут. В этот раз ее продолжительность составила 4 часа 18 минут, что близко к рекорду 2009 года, когда встреча шла 4 часа 40 мин.

Перед каждой пресс-конференцией президент, как сообщил Песков, заблаговременно готовится: общается с министрами, вице-премьерами и руководителями федеральных агентств, чтобы актуализировать всю информацию о всех сферах в России.