Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы
Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионных реформ – самой обсуждаемой темы 2018 года.
Путин в самом начале отметил, что к решению о повышении пенсионного возраста пришли не только что. Это обсуждалось еще в нулевых, но сам президент был категорически против, потому что на тот момент страна еще не отошла от кризиса 90-х годов.
Владимир Путин признал, что все реформы с пенсионным возрастом – вынужденная мера. Если государство не начало бы предпринимать каких-либо действий по пенсиям, то без изменений можно было бы жить максимум 10-15 лет.
"Самое легкое для нынешней власти – вообще ничего не менять. Есть ресурсы для пополнения пенсионного возраста. Но постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет средств. А затем и регулярная выплата пенсий будет под вопросом".
Как отметил президент, делать какие-то «косметические» изменения в этом вопросе было бы безнравственно по отношению к нашим детям. И то, что делается сейчас — делается с оглядкой на перспективу в дальнейшем.
Путин рассказал, что до последнего момента правительство искало другие решения проблемы. Однако, ничего альтернативного найдено не было. "Многими людьми это воспринимается болезненно. Я очень хорошо это понимаю" — говорит президент, также отмечая, что это трудный, но необходимый выбор.
Также Владимир Путин заявил, что не согласен с некоторыми моментами в реформе. Поэтому в качестве поправок во втором чтении будут внесены исправления. Среди них следующие моменты:
1. Те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие 2 года, могут оформить ее на 6 месяцев раньше положенного срока.
2. Для работников вредных предприятий все льготы сохранятся и изменения их не коснутся, ровно как и для людей работающих в районах Крайнего Севера.
3. Самое интересное: женщины выходят на пенсию не в 63, а в 60 лет. Многодетные матери еще раньше: если 3 ребенка в семье, то на 3 года раньше, если 4 — на 4 года. Если женщины 5 детей и более, то пенсионный возраст для нее не повышается.
4. Для граждан предпенсионного возраста будут повышены пособия по безработице в два раза — до 11 280 рублей.
5. Работодателей будут административно и уголовно наказывать, если они будут отказывать в приеме на работу людей старшего возраста. Также из федерального бюджета будут профинансированы программы по повышению квалификации для старшего поколения.
6. Стаж досрочного выхода на пенсию для мужчин и женщин понижается: до 42-х и 37 лет соответственно.
7. Пенсия сельских жителей будет на 25% больше. Президент отметил, что нужно поддерживать сельское население.
В конце Владимир Путин попросил всех граждан отнестись с пониманием к таким переменам.
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