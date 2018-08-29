Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы

Как отметил президент, делать какие-то «косметические» изменения в этом вопросе было бы безнравственно по отношению к нашим детям. И то, что делается сейчас — делается с оглядкой на перспективу в дальнейшем.



Путин рассказал, что до последнего момента правительство искало другие решения проблемы. Однако, ничего альтернативного найдено не было. "Многими людьми это воспринимается болезненно. Я очень хорошо это понимаю" — говорит президент, также отмечая, что это трудный, но необходимый выбор.



Также Владимир Путин заявил, что не согласен с некоторыми моментами в реформе. Поэтому в качестве поправок во втором чтении будут внесены исправления. Среди них следующие моменты:



1. Те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие 2 года, могут оформить ее на 6 месяцев раньше положенного срока.



2. Для работников вредных предприятий все льготы сохранятся и изменения их не коснутся, ровно как и для людей работающих в районах Крайнего Севера.



3. Самое интересное: женщины выходят на пенсию не в 63, а в 60 лет. Многодетные матери еще раньше: если 3 ребенка в семье, то на 3 года раньше, если 4 — на 4 года. Если женщины 5 детей и более, то пенсионный возраст для нее не повышается.



4. Для граждан предпенсионного возраста будут повышены пособия по безработице в два раза — до 11 280 рублей.



5. Работодателей будут административно и уголовно наказывать, если они будут отказывать в приеме на работу людей старшего возраста. Также из федерального бюджета будут профинансированы программы по повышению квалификации для старшего поколения.



6. Стаж досрочного выхода на пенсию для мужчин и женщин понижается: до 42-х и 37 лет соответственно.



7. Пенсия сельских жителей будет на 25% больше. Президент отметил, что нужно поддерживать сельское население.





В конце Владимир Путин попросил всех граждан отнестись с пониманием к таким переменам.