Владимир Цугунян: “Не хочу провести жизнь в инвалидной коляске”
Владимир Цугунян живет в Старомышастовской. На днях ему исполнилось 26 лет.
Молодой человек окончил техникум в Динской по специальности "строитель", отслужил в железнодорожных войсках, начал активно строить планы на будущее и добиваться целей, пока в один день его жизнь не перевернулась.
Сегодня он инвалид первой группы. К инвалидной коляске и постели прикован уже почти три года.
Все произошло 30 апреля 2017 года. До этого Владимир некоторое время подрабатывал таксистом. В тот день ему позвонили как водителю, попросили отвезти в Краснодар за определенную сумму, он согласился. Парня вырастила бабушка, тем апрельским днем он предупредил ее, что отлучится, уехал и пропал.
На протяжении нескольких дней его искали родные и полиция. Телефон был доступен, звонки воспроизводились, но трубку никто не брал. Взамен с номера поступали сообщения: “я перезвоню”, “я занят”. Родственники разместили информационные посты в социальных сетях о пропаже Владимира. После этого от одного из медработников поступил звонок. Он сказал, что парень лежит в краевой больнице в коме.
Как рассказала Людмила Михайловна - бабушка Владимира, 30 апреля ее внука отравили неизвестным химическим веществом, “угостив сигаретой”. Накануне он продал машину, с собой были деньги. У него украли всю сумму, телефон и машину.
Что сейчас с людьми, которые это сделали, семья Цугунян не знает. Кто именно это был, Владимир не помнит, бабушке неизвестно.
После случившегося врачи делали неутешительные прогнозы. Говорили Людмиле Михайловне, что внук вряд ли придет в себя. Но со временем он задышал, начал разговаривать. Медики думали, что слышать, видеть и ходить парень не будет, но тоже ошибались. Сегодня Владимир все понимает, общается, поддерживает диалог. До полного восстановления ему нужно начать ходить.
Сейчас молодой человек уже больше двигается. Все дело в баклофеновой помпе, которую в Москве поставили ему в живот по квоте в декабре 2018 года. Устройство регулярно необходимо заправлять лекарством (раз в 3-4 месяца). На данный момент оно у Владимира в помпе закончилось. Она постоянно гудит, самочувствие ухудшается. Денег заправить ее у семьи нет. После установки этого ни разу не делали. Финансовые средства требуются также на реабилитацию, чтобы парень смог пойти.
У нас есть возможность полностью вылечиться. Но живем на пенсию. Чтобы заправить помпу, ждем уже больше года, но очередь большая, когда это произойдет, неизвестно. За помощью куда только ни обращалась. Мне скоро 70 лет, хочу, чтобы он мог дальше все сам делать.
Она рассказала, что до этого к ним регулярно приходил соцработник, который помогал, поднимал, ставил Владимира на ноги, поддерживал. Потом уволился и жить стало труднее.
“Я не знаю, куда деться, мне больно на все это смотреть. От тяжести у меня лопнула сетчатка глаза, сделали операцию, тяжести уже нельзя поднимать”, - добавила бабушка.
Журналист “РВС” пообщалась лично и с Владимиром. Настрой и вера у парня сильные. Он не отчаивается и живет с мыслями только о светлом будущем.
Мечтает о жене, с которой будет минимум четверо детей, о том, что в дальнейшем откроет СТО и свой магазин. Отмечает, что любит свое государство и надеется на его помощь. Дома старается заниматься спортом - выполнять физические упражнения.
“Я знаю, что смогу свернуть горы и встать. Мне просто надо немного помочь. У меня есть задатки, верю, что все получится”, - рассказал молодой человек.
Сейчас он передвигается на маленькой для него инвалидной коляске и надеется, что в скором времени она ему больше не понадобится, ведь парень уже многое прошел для того, чтобы жить полноценной жизнью.
У родственников помогать финансово возможности уже нет.
Семье требуется помощь. Необходимо порядка 300 тысяч на перелет в Москву, реабилитацию и заправку помпы на 3-4 месяца. Средства можно перечислять на карту Сбербанка бабушке:
2202 2003 4794 6053 (Людмила Михайловна Ц.) или по телефону (привязан к карте) +7-918-244-09-10.
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