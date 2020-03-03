Владимир Цугунян: “Не хочу провести жизнь в инвалидной коляске”

Владимир Цугунян живет в Старомышастовской. На днях ему исполнилось 26 лет.

Молодой человек окончил техникум в Динской по специальности "строитель", отслужил в железнодорожных войсках, начал активно строить планы на будущее и добиваться целей, пока в один день его жизнь не перевернулась.

Сегодня он инвалид первой группы. К инвалидной коляске и постели прикован уже почти три года.

Все произошло 30 апреля 2017 года. До этого Владимир некоторое время подрабатывал таксистом. В тот день ему позвонили как водителю, попросили отвезти в Краснодар за определенную сумму, он согласился. Парня вырастила бабушка, тем апрельским днем он предупредил ее, что отлучится, уехал и пропал.

На протяжении нескольких дней его искали родные и полиция. Телефон был доступен, звонки воспроизводились, но трубку никто не брал. Взамен с номера поступали сообщения: “я перезвоню”, “я занят”. Родственники разместили информационные посты в социальных сетях о пропаже Владимира. После этого от одного из медработников поступил звонок. Он сказал, что парень лежит в краевой больнице в коме.

Как рассказала Людмила Михайловна - бабушка Владимира, 30 апреля ее внука отравили неизвестным химическим веществом, “угостив сигаретой”. Накануне он продал машину, с собой были деньги. У него украли всю сумму, телефон и машину.

Что сейчас с людьми, которые это сделали, семья Цугунян не знает. Кто именно это был, Владимир не помнит, бабушке неизвестно.

После случившегося врачи делали неутешительные прогнозы. Говорили Людмиле Михайловне, что внук вряд ли придет в себя. Но со временем он задышал, начал разговаривать. Медики думали, что слышать, видеть и ходить парень не будет, но тоже ошибались. Сегодня Владимир все понимает, общается, поддерживает диалог. До полного восстановления ему нужно начать ходить.

Сейчас молодой человек уже больше двигается. Все дело в баклофеновой помпе, которую в Москве поставили ему в живот по квоте в декабре 2018 года. Устройство регулярно необходимо заправлять лекарством (раз в 3-4 месяца). На данный момент оно у Владимира в помпе закончилось. Она постоянно гудит, самочувствие ухудшается. Денег заправить ее у семьи нет. После установки этого ни разу не делали. Финансовые средства требуются также на реабилитацию, чтобы парень смог пойти.