Власти отследят негативные комментарии в социальных сетях

В скором времени все недовольные комментарии, которые Вы оставляете в социальных сетях, будут отслеживаться властями. Об этом сообщил портал РБК. Власти будут мониторить Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и Instagram, выискивая по ключевым словам комментарии, которые критикуют местные власти. Сначала эта новость немного пугает — зачем почетным слугам народа нужны Ваши недовольные комментарии? Может быть, чтобы наказать и пресечь любое недовольство? Но нет.

Как пишет РБК, в Кремле запускают эту программу по мониторингу комментариев для того, чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей страны и объединять проблемы, о которых они рассказывают, в отдельные группы, под названием «Инцидент». На такие «Инциденты» должны будут реагировать местные власти, составляя статистику проблем и обращений. Например, программа в пилотном режиме уже успела поработать в Московской области. За время испытаний выяснилось, что жителей больше всего интересуют вопросы по благоустройству территорий, ЖКХ и ремонту дорог, затем идут проблемы строительства и экологии. В скором времени другие регионы России будут присоединяться к этой программе. Таким образом, Кремль хочет локализировать негатив и опираться на повестку проблем именно в социальных сетях, потому что так власти смогут быть максимально сближены с потребителями информации. То есть к нам с вами. Саму систему «Инцидента» разработала ООО «Медиалогия», и распространить ее планируют к 2019 году.