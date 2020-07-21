Внеплановое отключение света в районе 22 июля. Поселения, причины, время
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
💡Воронцовская
Улицы: Пушкина, Красная, Крупской, Горького, Угольная.
Причина: замена провода.
Время: с 8.00 до 17.00.
💡Новотитаровская
Хутор Осечки
Причина: монтаж СИП.
Время:с 5.00 до 17.00.
💡Динская
Улицы: К-Маркса, Рябовола, Ивана Франко, 300 Лет Куб. Войска, Степная, Парковая.
Причина: установка приборов учёта.
Время: с 8 до 17.00.
💡Красносельское
Улицы: Длинная, Кирова, Шевченко, Юбилейная, мкр. Молодёжный.
Причина: установка приборов учёта.
Время: с 7.00 до 21.00.
Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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