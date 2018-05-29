«Внимание, дети!»: школьники устроили акцию с танцами (видео)
Вчера, 28 мая, на территории парковки Дома культуры в станице Динской воспитанники школы танцев LOKS устроили акцию в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» Ребята исполнили танец, а также раздавали листовки с призывом водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
В состав группы вошли ученики школ Динского района (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25).
Комментарии
Я думаю, если таких тупых индо-баранов, как на видео, задавить - страна убытков не понесёт - мусор!