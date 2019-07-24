Внимание, надвигается непогода!

24, 25 и 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, возможен град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20-22 м/с.

В период 25-26 июля 2019 года на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края ожидается подъём уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. ⠀

24-26 июля 2019 года на территории всех муниципальных образований прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий.

МЧС просит жителей и гостей района соблюдать меры безопасности.

Телефоны Ситуационного центра Динского района: 8(86162) 6-12-01, 6-12-51.

Телефоны экстренных служб: