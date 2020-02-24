Внимание! Объявлено штормовое предупреждение

Внимание! Объявлено штормовое предупреждение
Фото: citysakh.ru

Внимание! Объявлено штормовое предупреждение

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3 часа назад ВетерГазета РВСДинской районНовостиНовости Динского районаПогодаШтормовое предупреждениеЭкстренные службы

24-25 февраля ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду.

Спасатели просят жителей Динского района быть осторожными, и без необходимости не выходить на улицу.

Важные номера телефонов

  • ситуационный центр муниципального образования Динской район: 8(86162) 6-12-01, 6-12-51;

  • единый телефон пожарных и спасателей: 01/101;

  • полиция: 02/102;

  • скорая помощь: 03/103;

  • аварийная газовая служба: 01/104;

  • ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электросети: 6-24-58.

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