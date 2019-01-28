Внимание! Пропала 63-летняя динчанка

Пропала Бабенко (Латышева) Ирина Стефановна, 63 года (1956 г. р.), ст. Динская.

25 января 2019 года вечером женщина вышла с работы и домой не вернулась.

Приметы: рост 162-164 см, худощавого телосложения, волосы, крашенные в серо-пепельный цвет, глаза серые.

Одежда: тёмно-синее стёганое пальто с капюшоном, коричневое трикотажное платье, черные сапоги.

28 января в 10.00 объявлен сбор волонтеров для поиска пропавшей.

Место сбора: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Советская, д. 18.

Координаты: 45.216743, 39.221308

Форма одежды: город/лес

C собой: непромокаемая обувь, теплая одежда, дождевики, вода, перекус, перчатки, теплое питье, скотч, ножницы.

Координатор: Араб.

Инфорг: Князева Татьяна, 8 918 954-14-16, 8 928 040-47-43.