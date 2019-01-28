Внимание! Пропала 63-летняя динчанка
Пропала Бабенко (Латышева) Ирина Стефановна, 63 года (1956 г. р.), ст. Динская.
25 января 2019 года вечером женщина вышла с работы и домой не вернулась.
Приметы: рост 162-164 см, худощавого телосложения, волосы, крашенные в серо-пепельный цвет, глаза серые.
Одежда: тёмно-синее стёганое пальто с капюшоном, коричневое трикотажное платье, черные сапоги.
28 января в 10.00 объявлен сбор волонтеров для поиска пропавшей.
Место сбора: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Советская, д. 18.
Координаты: 45.216743, 39.221308
Форма одежды: город/лес
C собой: непромокаемая обувь, теплая одежда, дождевики, вода, перекус, перчатки, теплое питье, скотч, ножницы.
Координатор: Араб.
Инфорг: Князева Татьяна, 8 918 954-14-16, 8 928 040-47-43.
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