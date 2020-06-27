Внимание! Пропала практически немая 78-летняя женщина
6 июня в Музыкальном районе Краснодара пропала 78-летняя Людмила Ивановна Коденева. Женщина вышла из дома утром и не вернулась.
Как нам сообщила родственница, у бабушки вероятна потеря памяти и дезориентация на местности. Она практически немая, поэтому не может самостоятельно обратиться к людям за помощью.
Может находиться среди нас в любом населенном пункте Краснодарского края или республики Адыгея!
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы бордовые с отросшей сединой, глаза светло-серые. Почти не разговаривает, улыбчивая, дружелюбная.
Одета: Черные брюки и жакет, светлая сумка через плечо, черная обувь на белой подошве.
С собой: палки для скандинавской ходьбы.
Если Вы увидите эту женщину, остановите ее, возьмите за руку, и позвоните:
8 (918) 410-05-70,
8 (918) 46-77-219 или 112.
На видео видно, как пенсионерка идет по улице, домой она так и не вернулась.
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