Внимание! Пропала практически немая 78-летняя женщина

6 июня в Музыкальном районе Краснодара пропала 78-летняя Людмила Ивановна Коденева. Женщина вышла из дома утром и не вернулась.

Как нам сообщила родственница, у бабушки вероятна потеря памяти и дезориентация на местности. Она практически немая, поэтому не может самостоятельно обратиться к людям за помощью.

Может находиться среди нас в любом населенном пункте Краснодарского края или республики Адыгея!

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы бордовые с отросшей сединой, глаза светло-серые. Почти не разговаривает, улыбчивая, дружелюбная.

Одета: Черные брюки и жакет, светлая сумка через плечо, черная обувь на белой подошве.

С собой: палки для скандинавской ходьбы.

Если Вы увидите эту женщину, остановите ее, возьмите за руку, и позвоните:

8 (918) 410-05-70,

8 (918) 46-77-219 или 112.

На видео видно, как пенсионерка идет по улице, домой она так и не вернулась.