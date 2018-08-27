«Внимание! Сбежал особо опасный преступник»

Рассылка с такими словами распространятся среди жителей Динского района. В ней рассказывается о том, что во время следственного эксперимента по делу об убийстве 6-летнего ребенка в городе Отрадное сбежал преступник, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований детей. Он « был замечен поочередно в нескольких городах РФ» и «в данный момент может быть в любом городе нашей страны».

В рассылке названа лишь фамилия преступника — Литовченко, его имени, отчества нет — это значит, что данных для проверки по базе полиции не хватает.

Такая рассылка распространяется среди жителей Динского района.





Так как в тексте указан контактный телефон, мы позвонили по нему. Это оказалась дежурная часть следственного комитета Санкт-Петербурга. Нас соединили со специалистом пресс-службы, которая и рассказала, что такой преступник действительно существует Его зовут Евгений Литовченко.

В июне 2014 года в результате халатности сотрудников полиции, сопровождавших обвиняемого для производства необходимых следственных действий, в лесном массиве Кировского района Ленинградской области, Литовченко удалось скрыться.

Затем, действительно, он был объявлен в розыск. За его поимку было обещано денежное вознагражение в размере 1 миллина рублей.

Уже в августе 2014 года преступника задержали в Херсонской области. За это время он успел совершить еще одно убийство — в Киевской области.

Литовченко за содеянные преступление пожизненно посадили в тюрьму в Украине.

Данную рассылку нельзя назвать фейковой. Она просто устарела и уже не актуальна.