Внимание! В Динском районе орудуют мошенники

24 декабря 2018 года в 9 утра в поселке Агроном на улице Молодёжной произошло настоящее ЧП.

Как рассказал «РВС» внук пострадавших, «к пожилым бабушке с дедушкой пришла некая женщина, на вид лет 45-58, в чёрном платке. Представилась работницей одного из банков (некоей Морозовой) и сказала, что пенсионерам полагается 1 тысяча рублей перед Новым годом, но у неё только пятитысячные купюры. Таким образом она смогла получить от них сдачу 3 тысячи настоящих рублей в обмен на фальшивую купюру. Заметив, что у неё это получилось, она стала рассказывать, что скоро будут менять деньги, и мошенническим путём смогла обменять ещё 52 тысячи рублей».

«РВС» обратилась в полицию с официальным запросом по данному факту.

Там нам подтвердили, что в отдел МВД России по Динскому району поступило заявление о мошенничестве, совершенном в поселке Агроном, на сумму более 55 тысяч рублей.

«По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Также сотрудники ОМВД России по Динскому району напоминают жителям и гостям об участившихся случаях мошенничества и призывают граждан быть более бдительными.

Мошенничество совершается практически во всех населенных пунктах района.

Если вы стали жертвами мошенников или обладаете достоверной информацией о подготовке совершения преступления, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам: 102 или 8 (86162) 6-15-94», - сообщил начальник ОМВД России по Динскому району полковник полиции Ярослав Степаненко.