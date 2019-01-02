Внимание! В Динском районе пропал человек

Пропал человек - Кадицев Сергей Иванович 1966 г. р.

22 декабря 2018 г. в 11 вечера находился в Андреевском парке cт. Динской, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет. Среднего роста, нормального телосложения, волосы тёмные , глаза темно-серые.

Особые приметы : Небольшие шрамы на лице.

Был одет: серая кофта , синие джинсы.

Всех, кто что-либо видел или может сообщить о его местонахождении, просим сообщить по тел.: 89182797878; 89181628770; 89165786276 или в ОМВД России по Динскому району по тел.: 8 999 437 98 36; 8 9654600645; 8 (86162) 6-15-94.