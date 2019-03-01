Внимание! В Динском районе ухудшение погоды — ветер сдувает заборы

Сегодня, 1 марта, на территории района фиксируется значительное ухудшение погодных условий.

В социальных сетях нам прислали фото из станицы Динской, где сильный ветер повалил забор. Также читатели сообщают, что у другого домовладения в райцентре вырвало ворота.

МЧС предупреждает:

«1 марта на территории Динского района прогнозируется комплекс метеорологических явлений: усиление ветра до 15-25 м/с, сильный дождь, возможен подъем уровней рек.

Просим вас не находиться в указанный период вблизи водоемов, под деревьями, вблизи рекламных щитов, ограничить выход детей на улицу во время интенсивных осадков. А также принять необходимые меры для недопущения возможных подтоплений придомовых территорий: очистить ерики для стока дождевых вод, создать условия для водоотведения своих участков и домовладений, обезопасить имущество, предупредить родственников, соседей, друзей, по возможности - не покидать жилых помещений.

Жителям убедительная просьба: в указанный период обращать внимание на сообщения средств массовой информации.

В случае ухудшения погодных условий необходимая информация будет доведена дополнительно».