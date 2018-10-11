Во время учений полиции человеку пришлось вызывать скорую помощь

Возмущенные жители Динского района рассказали «РВС» о ситуации, которая произошла с ними в районном отделе УФМС 8 октября, они прикрепили даже переписку из чата «Вотсаппа».

«Мы приехали в паспортный стол и тут началась какая-то учебная тревога. Закрыли в душном помещении, полиция в бронежилетах во дворе, в общем, никого не выпускали. Конечно, возмущались многие, но тут еще и женщине стало плохо», – описывает произошедшее один из очевидцев.

Из рассказов стало ясно, что у посетительницы резко подскочило давление, на протяжении нескольких дней она и так чувствовала себя неважно, а здесь закрыли в душном помещении. Тут же вызвали скорую помощь, врача пустили.

«Врач говорил: дайте мне забрать человека, прединсультное состояние, ему в ответ: нельзя. Врач – молодец, стал кричать, что если что-то случится, кто за это будет отвечать? После этого людей выпустили», – продолжают присутствующие.

Также люди жаловались, что некоторые посетители из других станиц из-за происходящего не попали на последний автобус.

В ОМВД России по Динскому району подтвердили проведение учений в этот день и сообщили, что в случае, когда кому-то становится плохо, обязательно вызывают скорую помощь и пропускают врача к человеку.