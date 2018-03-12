Водитель автобуса нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем

В целях снижения аварийности и принятия мер по обеспечению безопасности и соблюдения законодательства при перевозках пассажиров автобусами, выявления и пресечения правонарушений и преступлений различной направленности на территории Динского района с 5 февраля до 14 марта проводится первый этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».

Так, 25 февраля этого года водитель юридического лица, управляя автобусом, допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем.

«В ходе профилактических мероприятий в рамках операции «Автобус» у вышеуказанного водителя повторно были выявлены факты нарушений правил дорожного движения, в связи с чем привлечены к административной ответственности должностные лица предприятия. Также для рассмотрения вопроса о наличии состава административного правонарушения в действиях юридического лица копии материалов направлены в Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Динскому району.

Инспекторами ОГИБДД ОМВД по Динскому району работа в данном направлении продолжается.