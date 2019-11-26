Водитель иномарки погиб в ДТП с КамАЗом

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября в 20.00 на трассе М-4 «Дон» в Динском районе.

Водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Краснодара, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди попутно автомобилем КамАЗ с полуприцепом.

В результате аварии 40-летний водитель легкового авто погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Шофер грузовика не пострадал.