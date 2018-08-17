Водитель погрузчика из Красносельского отстоит честь страны

Водитель автопогрузчика компании Тандер житель села Красносельского Антон Воронков попал в сборную команду России и поедет на мировой чемпионат StaplerCup в Германию.

Турнир StaplerCup - это соревнования среди водителей автопогрузчиков. Проводится крупнейшим производителем погрузочной техники Linde с 2005-го года. В России — с 2015-го.

В апреле в Краснодаре состоялся региональный отборочный тур. Своих водителей на первенство отправили крупнейшие компании региона. Как один из лучших в своем деле поехал туда и Антон Воронков. По итогам соревнований среди 35 профессионалов наш Антон стал третьим!

Что это за чемпионат и как наш парень пробился в число лучших, журналисты «РВС» спросили у самого героя.

- Мне очень нравится моя работа. В ней не так все просто. Например, я работаю не на обычном погрузчике, а на высотном штабелере. Он поднимает груз на высоту до 11 метров. Например, поддон с куриными яйцами. Там стоимость около 50 тысяч, а ты это поднимаешь на такую высоту!

В соревнованиях участвовал с удовольствием. И в итоге вместе с другими призерами попал в Москву, на финал турнира.

Финал состоялся 25 июля в столице. Тематика - чемпионат мира по футболу. Например, в одном из туров участникам нужно было построить модель стадиона. По итогам соревнований в сборную страны отбирали чемпион и двух водителей, выигравших номинации «Самый быстрый» — лучший по времени и «Самый надежный» — совершивший наименьшее количество ошибок. Так вот самым надежным и стал наш Антон.

Трое победителей теперь поедут отстаивать честь страны в Германию.

Вместе с Антоном все перепетии соревнований переживала супруга Надежда. «Если бы не она, я бы там был совсем один».





В Германии Воронковы тоже поедут вместе. Антону переезд и проживание оплачивают организаторы, Надежда едет за счет семейного бюджета. Когда еще такой выпадет шанс, - сказал Антон и купил жене билет.

Я очень рассчитываю, что нам удастся хорошо выступить, - поделился с нами Антон. - А в следующем году я хочу стать чемпионом России!

Кстати, на встречу с журналистами Антон приехал вместе с Надеждой и двумя детками — Софией и Кириллом. Семья — моя главная группа поддержки, - заявил нам самый надежный водитель автопогрузчика в России.



