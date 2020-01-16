«Водители боятся работать»: подробности нападений на автобусы
Вечером 15 января на 6 пассажирских вахтовых автобусов, которые обслуживают одну из крупных компаний, было совершено нападение. Как оказалось, не впервые.
С журналистом «РВС» встретился представитель ООО «Арттэк», который рассказал, что в начале декабря прошлого года их компания выиграла тендер на перевозки.
«3-4 декабря совершили пробный выезд. Все прошло без инцидентов. А 5 декабря напали на 3 автобуса в станице Динской. Разбили стекла, тахографы, избили одного водителя. Мы написали заявление в полицию.
Сотрудники попросту начали бояться выходить на работу», - рассказывает мужчина.
25 декабря у предыдущего перевозчика закончился контракт.
«26 декабря автобусы вышли на линию. Через пару дней к дому руководителя нашей организации подъехали тонированные иномарки. Начали его звать, но дома никого не было. Когда к этим людям вышел сосед, то они его попросту избили.
Угрожали и по телефону. Мало того, приехали в наш офис на улице Московской в Краснодаре и начали угрожать.
6 января руководителю попытались поджечь дом. К счастью, оперативно среагировали.
Далее — было затишье... До вчерашнего вечера», - объясняет представитель компании.
15 января водители отвезли вечером людей. На конечных остановках их поджидали неизвестные, которые разбили стекла в автобусах, фары, на некоторых — помяли кузов.
В Кореновске водителю в салон прыснули перцовым баллончиком.
3 из 6 пострадавших автобусов обслуживали Динской район.
Нападения произошли в Динской, в Платнировской, в Кореновске, в Раздольной и в Усть-Лабинске в период с 17 до 19 часов. По всем случаям написали заявления в полицию.
Как рассказывает мужчина, в некоторых местах злоумышленники были в масках, лица других нападавших были открыты.
«В конце декабря мы наняли охранное агентство. Так вот, интересный факт — напали именно на те автобусы, которые ехали без сопроводительной машины», - говорит представитель перевозчика.
«РВС» пообщалась также и с водителем автобуса, на который напали в Динской. Он рассказал, что примерно в 18.10 приехал на конечную остановку в микрорайоне консервного завода.
«Высадив пассажиров, я поставил автобус на стоянку, и зашел магазин за водой. Был я там всего несколько минут. Выхожу, слышу, девушка кричит. Подбегаю, она стоит в шоке, говорит, что двое в масках подъехали на белой Приоре без номеров, разбили камнем стекло. Она испугалась, начала кричать, мол, что вы творите?! Спугнула их, они сели в машину и сразу же скрылись», - рассказывает мужчина.
В полиции журналисту «РВС» прокомментировали, что данный факт зафиксирован и по нему проводится проверка.
Комментарии
Как лихие 90-е. Обидно, что государство защитить не может! Беспредел!!!