Водители! Новые разъяснения Верховного суда РФ

25 июня 2019 года Пленум Верховного суда Российской Федерации принял постановление, касающееся рассмотрения дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Такие дела составляют 16 % от общего количества рассмотренных судами общей юрисдикции, поэтому новые разъяснения являются весьма актуальными. Подробно о постановлении рассказал юрист Николай Петров.

В постановлении содержится разъяснение, в каких случаях считать регистрационные знаки нечитаемыми, установленными с нарушением требований государственного стандарта и видоизмененными.

Нечитаемыми признаются регистрационные знаки, когда нельзя прочесть:

в светлое время суток хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака;

в темное время суток с расстояния 20 метров хотя бы одну из букв или цифр.

При этом нестандартным регистрационный знак признается при несоответствии законодательству о техническом регулировании, например, при нарушении целостности его покрытия – выдавливании, механическом удалении символа, очистке, подкраске, допускающим иное прочтение государственного регистрационного знака.

Видоизмененным является знак, в который были внесены изменения, искажающие нанесенные на него символы либо один из них, например, путем заклеивания, и препятствующие прочтению и его идентификации. Это могут быть шторки и электромагниты, даже если они не были приведены в действие. При этом материалами, служащими для скрытия госзнаков, будут считаться искусственные – листы бумаги, картон – и природные материалы – листва, грязь, снег. Если сотрудник ГИБДД выявит преднамеренное изменение, не связанное ни с погодными условиями, ни с процессом движения - водителю грозит штраф в размере 500 рублей. В качестве доказательства правонарушения к материалам дела могут быть приложены видеозапись или фотографии.

Сотрудники дорожной полиции при проверке документов просят предоставить полис ОСАГО. Пленум ВС разрешил не возить его с собой — но только если у вас есть полис, оформленный в электронном виде. За непредъявление такого документа полицейскому по его требованию штрафовать не будут. Но только в случае, если страховка на самом деле есть. В противном случае штрафовать будут, но уже по ст. 12.37 КоАП.

Еще одно разъяснение касается назначения административной ответственности за установку опознавательного фонаря легкового такси или знака "инвалид" лицами, которые не имеют соответствующего разрешения, и за управление таким транспортным средством. В первом случае штраф для граждан составит 5 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Для должностных лиц – 20 тысяч рублей с конфискацией. Для юрлиц – 500 тысяч рублей с конфискацией. При этом во второй ситуации водитель, управляющий таким транспортным средством, заплатит только 5 тысяч рублей с конфискацией предмета нарушения.

Если цветографическая схема, нанесенная на транспортное средство, сходна с цветами, информационными надписями, опознавательными знаками транспортных средств оперативных служб, то владельца транспортного средства можно привлечь к ответственности. За нанесение предусмотрены штрафные санкции, по размерам соответствующие ответственности за нанесение знака "инвалид". За управление – лишение прав от года до полутора лет и за выпуск на линию – штраф. Для должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, его размер составит 20 тысяч рублей, а для юрлиц – 50 тысяч рублей.

Особое внимание в постановлении уделено вопросам, связанным с привлечением к ответственности лица, управляющего транспортным средством в состоянии опьянения и отказывающегося от прохождения освидетельствования. Должностное лицо обязано предложить водителю предварительно пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при наличии для этого оснований. Исключение - случаи, когда водитель находится в беспомощном состоянии или требуется проведение специальных лабораторных исследований. Отсутствие предложения пройти освидетельствование будет являться нарушением.

Отказ от освидетельствования должен быть зафиксирован в направлении водителя на него или в самом акте медицинского освидетельствования, а также в протоколе об административном правонарушении. Кроме того, суды нижестоящих инстанций, рассматривая дела об административных правонарушениях, должны оценить акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Так, судьи могут получить сведения о подготовке врача либо фельдшера, проверить наличие лицензии у медицинской организации, в которой проводилось такое освидетельствование, в том числе на осуществление услуги по медицинскому или наркологическому освидетельствованию. Данное положение позволяет оспорить акт освидетельствования, в том числе и медицинского, на состояние алкогольного опьянения, что нельзя сделать сейчас, так как на данный момент эти документы являются доказательствами по делу об административном правонарушении.

Если водитель, будучи в нетрезвом виде, передал управление другому лицу, которое также находилось в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет. Не имеет значения, является ли передавший управление собственником этого ТС или нет. Находившийся за рулем в нетрезвом виде, также будет привлечено к ответственности, и к нему применят те же меры наказания. Однако сотруднику полиции нужно доказать факт непосредственной передачи управления транспортным средством.

Движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается. Но если водитель выехал задним ходом на «одностороннюю» дорогу в нарушение требований дорожного знака, его действия нужно квалифицировать по ч. 3 ст. 12.16 КоАП (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). В случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, — также и по ч. 2 ст. 12.14 КоАП (разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены)вижение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Вазворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены) местах

Если водитель не успел завершить обгон и вернулся в свою полосу уже в зоне действия знака «Обгон запрещен», то его можно наказать по ч. 4 ст. 12.15 КоАП — лишением прав до шести месяцев. При этом судам следует проверять, правильно ли была нанесена разметка и установлен знак, из-за которых стало возможным привлечь водителя за «встречку». Если есть сомнения — судья может истребовать необходимые схемы. Это правило касается не только обгона, но и всех случаев, когда машина водителя оказалась на дороге не там, где могла находиться.

Если водителя лишили прав, когда он управлял автомобилем, то и управлять мотоциклом, а также транспортом любой другой категории, на период лишения прав он не сможет.

Если у водителя закончился срок лишения прав, ему нужно выполнить целый ряд действий, чтобы вернуть водительское удостоверение: пройти проверку на знание ПДД и медосвидетельствование, оплатить штрафы. Если не сделать этого и сесть за руль, то накажут за такое не маленьким штрафом, как за забытое дома удостоверение, но по ст. 12.27 — как водителя, который не имеет права управления транспортом.

При автоматической фиксации нарушения, ответственность за него несет владелец транспортного средства независимо от того, является он физическим либо юридическим лицом. У владельца есть возможность доказать, что за рулем был кто-то другой, и тогда отвечать будет именно водитель. Для этого нужно предоставить, например, полис ОСАГО, в котором будут поименованы другие водители, договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей или самого водителя, который совершил нарушение.

В отношении дел по административным правонарушениям, связанным с оставлением водителем места ДТП, участником которого он является, судам общей юрисдикции в каждом случае необходимо устанавливать вину водителя. При этом им важно будет учитывать конкретные фактические обстоятельства – погодные условия, габариты транспортного средства, характер наезда или столкновения, размер и локализацию повреждений. В постановлении подчеркнуто, что субъективная сторона состава данного административного правонарушения характеризуется умышленной формой вины. В целях формирования единообразной правоприменительной практики закреплена следующая позиция – водитель, допустивший нарушения ПДД и ставший причиной ДТП с участием других ТС должен быть привлечен к ответственности в случае оставления места происшествия,. При условии, что он был уведомлен о факте ДТП, но осознанно покинул место происшествия. Если он оставил место ДТП, к которому причастен, и употребил алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества, то ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Также даны разъяснения, связанные сфиксацией административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Под автоматическим режимом следует понимать работу размещенного в установленном порядке технического средства в стационарном положении. Также установленном на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, фиксирующему в зоне своего обзора все административные правонарушения без какого-либо непосредственного воздействия на него со стороны человека. Если было зафиксировано правонарушение на сертифицированном устройстве, то протокол не составляется, а выносится постановление без участия собственника или владельца транспортного средства. В случае, если фиксация была произведена на иное техническое средство – телефон, видеокамеру, видеорегистратор, то особый порядок не предусмотрен. Сведения, полученные с использованием данных технических средств, могут приобщены к материалам дела в качестве доказательств совершения правонарушения, после их оценки со стороны лица, рассматривающего дело.