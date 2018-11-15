Водители общественного транспорта доводят мамочек до истерики

В редакцию «РВС» обратилась читательница с жалобой: "У меня двое маленьких детей 4 и 6 лет ходят в садик, по утрам в транспорте даже сесть с детьми некуда. Ездим с "Ударника" в центр. Я плачу за одного человека, но водитель автобуса постоянно ругается, что я должна платить как за двоих, мол, это их новые правила. Да и в маршрутке нам так говорят. Но как?! Мама моя – инвалид, мы только взяли ей проездной. Но даже она с одним ребёнком не может ездить на автобусе, водители доводят её до истерики. Прошу помочь с решением, как быть? Просто крик души. Многие по утрам ездят с двумя детками и возмущению нет предела".

Как пояснил представитель перевозчика ИП Медведев, статья 21 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от 08.11.2007 г. гласит: перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, за исключением случаев, если в установленном порядке запрещена перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения (К последним видам и относятся маршрутки), пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят процентов провозной платы.

Журналисты «РВС» обратились в органы социальной защиты населения, чтобы узнать, какие еще льготы есть для маленьких пассажиров. Там нам сообщили, что льготы на проезд предоставляются детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях.

