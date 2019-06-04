Водительские удостоверения продавали без школы и экзаменов

Прокуратура Динского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-ресурс, на котором опубликована информация о продаже водительских удостоверений.

Так, установлено, что на одном из сайтов в сети Интернет размещена информация о возможности покупки водительских удостоверений категорий «А», «B», «С», «D» на территории Краснодарского края без прохождения автошколы и сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

Запрет на распространение подобной информации установлен Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

"В целях исключения доступа граждан к указанным Интернет-ресурсам прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании данного материала информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Исковое заявления удовлетворено, - сообщает помощник прокурора Динского района Виталий Губарев.