Водителю эвакуатора грозит наказание за езду по тротуару

20 марта около 17.30 динчане сообщили в редакцию “РВС” о возмутившем их случае.

"Пять машин стоят на месте для инвалидов. За ними приехал эвакуатор и встал прямо на тротуаре на новую плитку", - рассказал один из читателей.

"На парковке возле универмага установили новый знак. На данный момент идёт эвакуация машин с инвалидных мест, эвакуатор заехал на тротуар. На возмущение этим фактом инспектор ответил: «Так можно»! Они наказывают людей, а сами нарушают. Уже и по тротуарам ходить опасно", - возмутилась женщина.

После этой ситуации за комментарием журналист “РВС” обратилась в ГИБДД Динского района.

“20 марта сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя эвакуатора возбуждено дело об административном правонарушении за движение по тротуару. Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Динскому району”, - рассказали в пресс-службе.