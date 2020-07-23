Водителям, срок удостоверений которых истекает с 1 февраля по 15 июля
Госавтоинспекция Динского района информирует граждан.
Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, сохраняют свое действие до момента их замены.
При этом заменить можно до 31 декабря 2020 года включительно.
Сделать это можно несколькими способами:
- через портал государственных услуг;
- в любом подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, на которое возложены функции по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений;
- обратившись в любое удобное экзаменационное подразделение ГИБДД на всей территории РФ посредством электронной почты.
Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить:
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;
4) российское национальное водительское удостоверение – в случае его наличия.
В случае направления в Госавтоинспекцию обращения в электронной форме с помощью единого портала заявителем заполняется формализованный бланк заявления в электронной форме с указанием необходимых реквизитов документов.
Для получения или замены водительского удостоверения необходимо оплатить государственную пошлину.
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