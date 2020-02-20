Водка, пиво, 2 дезодоранта – в супермаркете поймали горе-вора

20 февраля в одном из супермаркетов станицы Динской типичный день был прерван буйным, но достаточно сентиментальным воришкой.

По словам продавцов, к одному из кассиров подошла девушка и сказала, что мужчина, который ходил по залу, прикарманил бутылку пива. Продавцы поймали его уже на улице, перед входом в магазин. Попросили показать сумку. Помимо пива, там оказались две бутылки водки, одна бутылка коньяка, докторская колбаса, два огурца, коробка пирожных и жидкий дезодорант. Еще один твердый женский дезодорант был обнаружен в кармане мужчины. Сам же похититель был абсолютно не согласен с обвинениями, выдвинутыми в его адрес, и пытался всеми силами покинуть магазин. Продавцы закрыли входные двери и не пускали горе-воришку на улицу, отчего тот начал возмущаться и заниматься рукоприкладством.

На место оперативно приехали сотрудники ЧОПа, а вот наряд полиции, который вызвали одновременно с охранниками, достаточно долго не приезжал. Магазин продолжил работать в штатном режиме, вора до приезда правоохранительных органов задержал один из сотрудников ЧОПа. Попутно с этим злоумышленник (который, кстати, находился в крайне нетрезвом состоянии) попытался объяснить, что бутылку водки и дезодорант, предприимчиво спрятанный в кармане, он купил в другом супермаркете, который находится недалеко от спортивного комплекса «Олимп». Сам же мужчина живет в районе дач, а что делает здесь – не совсем ясно. Впрочем, вся душещипательная речь злоумышленника также была невнятная и непонятная для слушателей. Однако он выразил сожаление о том, что распустил руки, и стремился сердечно извиниться перед женщиной, которая всеми силами пыталась его задержать. Вряд ли она примет его извинения, но, как бы там ни было, дальнейшее разбирательство в произошедшем остается за полицией.