Водонапорная башня станет храмом

На окраине станицы Пластуновской уже больше века стоит старая водонапорная башня. Территориально расположена она возле проходящей мимо железной дороги. Достаточно долгое время башня не функционировала и стояла в поле, как заброшенный архитектурный памятник прошлых лет. Однако не так давно было принято решение передать это строение в собственность Пластуновского храма. Инициаторами три года назад выступили РЖД, при поддержке властей. За прошедший срок был убран весь мусор, скопившийся там за десятилетия, установлены входные двери и сейчас готовится купол. настоятель храма Вознесения Господня станицы Пластуновской иерей Павел Максимец отмечает, что здание добротное, построено «на века», и также имеет свою архитектурную ценность. В скором времени будет решаться вопрос, что там будет расположено: храм, купель или куранты. Фотография башни в 2016 году.