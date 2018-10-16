Течь на Хлеборобной-Комсомольской наконец устраняют

В редакцию «РВС» поступили жалобы от читателей, которые рассказали, что в станице Динской, на пересечении улиц Хлеборобной и Комсомольской стоит лужа. Не смотря на то, что дождей нет, она становится все больше. Жители предполагали, что прорвало трубу под тротуаром, вода, скорее всего, размывает почву и в итоге в любой момент тротуар и асфальт могут провалиться.

14 октября 2018 года мы опубликовали данную жалобу в социальных сетях.

И вот сегодня, 16 октября, в данном месте соответствующие службы начали вести ремонтные работы.

«Муфта дала течь. Когда ночью давление падает, вода просачивается через резинку. Сейчас мы обрежем этот участок и поставим две другие муфты. Одну сюда поставить уже нельзя. Чуть дальше мы отрежем трубу, вытащим, вставим две муфты и потом соединим.

Поломка произошла потому, что резиновое кольцо износилось и высохло от времени.

Если все пойдет по плану, ремонтные работы займут несколько часов» - прокомментировал ситуацию начальник водоснабжения Валерий Нереуцкий, который находится на месте проведения работ.