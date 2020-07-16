Водоснабжение в Динской. Какие причины проблем? Ответ «Динком «ТЕПЛО»
Водоснабжение в поселениях Динского района – одна из резонансных тем июля. Ранее «РВС» уже рассказывала, что некоторые жители жалуются на качество, напор, цвет и запах воды.
Тогда журналист сделала запросы, чтобы узнать причины возникновения проблем, с которыми сталкиваются местные, и предпринимаемые действия для их устранения.
В МУП «Динком «ТЕПЛО» уже дали разъяснения.
Какие жалобы поступают в «РВС» от динчан?
✍🏼reznikovaelena
В Динской вода из крана без фильтров идет тоже с ошметками мусора и песком, пить такую воду желания не возникает. А когда меняешь эти фильтры, то первый из трех самый грязный, прямо заиленный.
✍🏼1928_kuban_dinskaya
В Динской напор маленький и часто выключают.
✍🏼pozitiv.900
Вода в Динской течет тонкой струйкой, напора нет уже месяц, невозможно помыться. Такого еще не было. Раньше хоть вечером можно было дождаться напора и принять душ. Регулярно отключают воду и электроэнергию.
✍🏼vasiliy_malinin
У нас в Динской на Энгельса ужасная вода, фильтры черные, ржавчина на сантехнике, запах болотный, да еще и напор периодически никакой, часто в утренние часы совсем нет.
✍🏼serega_dinskoj
Динская. Гоголя. Напора нет. После отключения вода идет желтая, ржавая, с песком. Сливаешь по 30-50 минут, а счетчик-то мотает…
✍🏼magazine_tvoi_stil
Мы живем на улице Энгельса, воду для питья и приготовления еды приходится покупать в магазинах, пить ее из крана невозможно. Почему мы платим за такую воду по тарифу питьевой воды?
Почитать все комментарии можно в инстаграме «РВС» под публикацией с названием «Опрос: вы довольны качеством воды?» от 8 июля.
В чем причины возникших проблем?
Вот как прокомментировало проблему руководство МУП «Динском «ТЕПЛО».
Ежегодно в летний период увеличивается потребление населением холодной воды, в том числе и на полив сельскохозяйственных насаждений.
Максимальный водоразбор происходит в утренние (в период с 6.00 до 9.00) и вечерние (с 17.00 до 22.00) часы. Поэтому и в утреннее, и в вечернее время наблюдается снижение давления воды в центральной водопроводной сети.
В часы максимального водопотребления больше всего неудобств испытывают жители многоквартирных домов, особенно верхние этажи – 3, 4, 5. Причиной слабого давления воды или ее отсутствия является изношенность внутридомовых разводящих водопроводных сетей, а также неисправность запорной арматуры как в многоквартирных, так и в жилых домах.
Кроме этого, одна из причин падения давления в водопроводной сети – выход из строя насосного оборудования, установленного на артезианских скважинах.
МУП «Динком «ТЕПЛО» в оперативном порядке по мере необходимости производит замену вышедшего из строя насосного оборудования.
Отключение водоснабжения на территории Динского сельского поселения связано как с устранением порывов и утечек на водопроводных сетях, так и с отключением электроэнергии.
На период устранения утечек при необходимости производится отключение водоснабжения, которое составляет от 30 минут до 2 часов, в зависимости от сложности порыва.
В последнее время, по предоставленной от организации информации, участились случаи самовольного закрытия запорно-регулирующей арматуры (задвижек), установленной в колодцах на магистральных водопроводных сетях, жителями станицы.
В результате, как правило, данная запорная арматура выходит из строя, часть абонентов остаются без воды.
МУП «Динком «ТЕПЛО» вынуждено нести дополнительные затраты по ремонту вновь поврежденной арматуры, а также получать необоснованные претензии по отсутствию воды у абонентов.
На предприятии разработана и утверждена рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды коммунального водопровода МУП «Динком «ТЕПЛО».
Согласно программе, производится контроль качества воды как из артезианских скважин, так и на распределительных водопроводных сетях.
При поступлении жалоб на качество воды (мутность, запах и т. д.) работниками производственной лаборатории производится отбор проб в домовладениях.
Отклонения по качеству воды связаны с изношенностью как центральных водопроводных сетей, так и абонентских водопроводных линий. По результатам анализов воды организацией принимаются меры по улучшению ее качества (промывка сетей, обеззараживание).
Напомним, все вопросы по водоснабжению динчане могут задать по телефонам МУП «Динком «ТЕПЛО»:
☎️5-82-42,
☎️5-82-81,
☎️6-40-85
либо по адресу: Динская, Советская, 7а.
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