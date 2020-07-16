Водоснабжение в Динской. Какие причины проблем? Ответ «Динком «ТЕПЛО»

Водоснабжение в поселениях Динского района – одна из резонансных тем июля. Ранее «РВС» уже рассказывала, что некоторые жители жалуются на качество, напор, цвет и запах воды.

Тогда журналист сделала запросы, чтобы узнать причины возникновения проблем, с которыми сталкиваются местные, и предпринимаемые действия для их устранения.

В МУП «Динком «ТЕПЛО» уже дали разъяснения.

Какие жалобы поступают в «РВС» от динчан?

✍🏼reznikovaelena

В Динской вода из крана без фильтров идет тоже с ошметками мусора и песком, пить такую воду желания не возникает. А когда меняешь эти фильтры, то первый из трех самый грязный, прямо заиленный.

✍🏼1928_kuban_dinskaya

В Динской напор маленький и часто выключают.

✍🏼pozitiv.900

Вода в Динской течет тонкой струйкой, напора нет уже месяц, невозможно помыться. Такого еще не было. Раньше хоть вечером можно было дождаться напора и принять душ. Регулярно отключают воду и электроэнергию.

✍🏼vasiliy_malinin

У нас в Динской на Энгельса ужасная вода, фильтры черные, ржавчина на сантехнике, запах болотный, да еще и напор периодически никакой, часто в утренние часы совсем нет.

✍🏼serega_dinskoj

Динская. Гоголя. Напора нет. После отключения вода идет желтая, ржавая, с песком. Сливаешь по 30-50 минут, а счетчик-то мотает…

✍🏼magazine_tvoi_stil

Мы живем на улице Энгельса, воду для питья и приготовления еды приходится покупать в магазинах, пить ее из крана невозможно. Почему мы платим за такую воду по тарифу питьевой воды?

Почитать все комментарии можно в инстаграме «РВС» под публикацией с названием «Опрос: вы довольны качеством воды?» от 8 июля.

В чем причины возникших проблем?

Вот как прокомментировало проблему руководство МУП «Динском «ТЕПЛО».

Ежегодно в летний период увеличивается потребление населением холодной воды, в том числе и на полив сельскохозяйственных насаждений.

Максимальный водоразбор происходит в утренние (в период с 6.00 до 9.00) и вечерние (с 17.00 до 22.00) часы. Поэтому и в утреннее, и в вечернее время наблюдается снижение давления воды в центральной водопроводной сети.

В часы максимального водопотребления больше всего неудобств испытывают жители многоквартирных домов, особенно верхние этажи – 3, 4, 5. Причиной слабого давления воды или ее отсутствия является изношенность внутридомовых разводящих водопроводных сетей, а также неисправность запорной арматуры как в многоквартирных, так и в жилых домах.

Кроме этого, одна из причин падения давления в водопроводной сети – выход из строя насосного оборудования, установленного на артезианских скважинах.

МУП «Динком «ТЕПЛО» в оперативном порядке по мере необходимости производит замену вышедшего из строя насосного оборудования.

Отключение водоснабжения на территории Динского сельского поселения связано как с устранением порывов и утечек на водопроводных сетях, так и с отключением электроэнергии.

На период устранения утечек при необходимости производится отключение водоснабжения, которое составляет от 30 минут до 2 часов, в зависимости от сложности порыва.

В последнее время, по предоставленной от организации информации, участились случаи самовольного закрытия запорно-регулирующей арматуры (задвижек), установленной в колодцах на магистральных водопроводных сетях, жителями станицы.

В результате, как правило, данная запорная арматура выходит из строя, часть абонентов остаются без воды.

МУП «Динком «ТЕПЛО» вынуждено нести дополнительные затраты по ремонту вновь поврежденной арматуры, а также получать необоснованные претензии по отсутствию воды у абонентов.

На предприятии разработана и утверждена рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды коммунального водопровода МУП «Динком «ТЕПЛО».

Согласно программе, производится контроль качества воды как из артезианских скважин, так и на распределительных водопроводных сетях.

При поступлении жалоб на качество воды (мутность, запах и т. д.) работниками производственной лаборатории производится отбор проб в домовладениях.

Отклонения по качеству воды связаны с изношенностью как центральных водопроводных сетей, так и абонентских водопроводных линий. По результатам анализов воды организацией принимаются меры по улучшению ее качества (промывка сетей, обеззараживание).

Напомним, все вопросы по водоснабжению динчане могут задать по телефонам МУП «Динком «ТЕПЛО»:

☎️5-82-42,

☎️5-82-81,

☎️6-40-85

либо по адресу: Динская, Советская, 7а.