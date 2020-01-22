Волонтеры Победы приглашают молодежь Динского района в команду

Молодежь Динского района встретилась с Волонтерами Победы*.

17 и 18 января в Доме культуры Новотитаровской и Молодежном центре Динской активисты рассказали о всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы» и о том, что готовят его представители к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Девушки, которые проводили презентацию, — региональный руководитель в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова, координатор направления «Моя история» Ирина Конева и координатор направления «МедиаПобеда» Алина Борисова. Сами они из Динского района, но являются представителями "Волонтеров Победы" в Краснодарском крае.

На встрече Ирина провела мастер-класс по составлению генеалогического древа. Это поспособствовало интересу ребят к изучению семейных архивов, Алина пригласила их в команду, чтобы обучать фото-, видеографии и копирайтингу, а Юлиана напомнила о том, как важно хранить историю и уделять внимание ветеранам.

Волонтеры выражают благодарность Дому культуры Новотитаровского сельского поселения и Молодежному центру Динского района за приглашение на встречу с ребятами.

Сейчас ведется набор в команду, предстоит готовиться к всероссийским акциям "Красная гвоздика", "Георгиевская лента", "Свеча памяти", а также к сопровождению шествия Бессмертного полка 9 мая во всех муниципалитетах Краснодарского края.

Подать заявку можно на сайте: волонтерыпобеды.рф или в социальных сетях движения:

"Вконтакте": https://vk.com/vsezapobedu.krd93;

"Инстаграм": @krasnodar_zapobedu.

*Волонтеры победы проводят всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве памятных мест, восстанавливают историю семьи, популяризируют современные достижения России с помощью интересных форматов и не дают жителям всего мира забыть правдивую историю. Волонтеры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее.