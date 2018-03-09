Волонтеры поздравили динчанок с 8 Марта

7 марта, в преддверии весеннего праздника – Международного Женского дня, волонтеры Динского района приняли участие в акции «Подарок для милых дам», организованной отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район совместно с КУ МО Динской район «Молодежный центр».

Акция «Подарок для милых дам» проходит во всех сельских поселениях Динского района. Волонтеры «Молодежного центра» посетили заслуженного работника Кубани, ветерана труда Л.И. Киселеву, вдову участника Великой Отечественной войны Г.Ф. Кутузову, председателя районного совета ветеранов В.Н. Прокопову.

Ребята поздравили женщин памятными подарками и цветами.



