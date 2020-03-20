Вопрос памяти - кто виноват в бардаке на могилах?

Кладбище — это не только место вечной памяти в духовном смысле, но и уважение к усопшим в смысле физическом. За местом погребения умершего человека необходимо следить, дабы неумолимое время не смогло стереть память о нем всякими мирскими вещами — мусором, ветками, износом памятников. И делать это необходимо периодически, а не один раз в году на Родительский день.

В редакцию «РВС» обратилась негодующая женщина, которая прислала несколько фотографий. На них видно, что совсем рядом с могилой их родственника находится куча мусора и обломки конструкций старых памятников. По ее словам, они регулярно навещают могилу и убираются там, и постоянно происходит что-то подобное.

Журналист «РВС» обратился к администрации кладбища. Директор ведомства, которое занимается вопросом обслуживания кладбища, оперативно отреагировал на обращение, попросил передать жалующимся свой номер телефона и лично выехал на место, чтобы ознакомиться с проблемой. Как выяснилось, весь мусор вполне мог быть оставлен с соседних могил, так как на месте присутствовали фрагменты памятника с фамилией человека, который покоится совсем рядом. Стоит отметить, что несмотря на жалобы некоторых людей, муниципальные службы добросовестно выполняют свою работу, но зачастую возникают ситуации, когда сами люди не уважают друг друга и, очищая свою территорию, могут намусорить на соседней, не подумав о последствиях. В очередной раз хотим призвать Вас к ответственности и уважению к своему и чужому труду.