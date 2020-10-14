Вопросы по безопасности забора и ремонту крыши в детском саду

В редакцию поступают сообщения с вопросами, кто занимается ремонтом крыши в детском саду №4 станицы Динской. Внимательные подписчики замечают, что при замене деревянных конструкций, некоторые балки оставляют нетронутыми, некоторые меняют на новые. Правильно ли выполняется перекрытие крыши?

Для решения данного вопроса мы вышли на связь с начальником планово-технического отдела службы заказчика Динского района Алекандром Непочатых. Он рассказал нам о том, как ведутся работы:

«Была разработана проектная документация, которая прошла госэкспертизу. Мы руководствуемся проектом, сметой, которую приложили к этому проекту и далее используем все СНИПы и ГОСТы, которые отвечают нормативам по кровле. При монтаже крыши, все деревянные конструкции обрабатываются специальным составом — "Огнебиозащита Пирилакс", который также зафиксирован в проекте. Далее пожарная лаборатория проводит экспертизу и дает заключение о соответствии проделанной работы. По поводу балок, проектом предусмотрена либо их замена, либо ремонт. Если существующая балка в нормальном состоянии, не требует замены, она просто усиливается для будущей своей несущей способности. В проекте прописано, какие балки меняются, а какие усиляются».

По вопросу контроля за ремонтом кровли мы получили следующий ответ: «Детский сад заключил договор о строительном контроле со службой заказчика. Соответственно специалист службы заказчика осуществляет контроль за качеством и объемами проводимых работ».

Также в редакцию присылали сообщения о заборе вокруг детского учреждения. Местами зазор от земли до забора составляет более 15 см. Родители детей озабочены, ведь в такие щели может пролезть и собака, и даже ребенок. На это сообщение комментарий дала заведующая детским садом Светлана Редченко: «У нас с управлением образования готова сметная и проектная документация, мы ждем благоустройства территории. И тогда мы будем поднимать уровень земли. Из-за пандемии сроки перенесены. А пока мы в этих местах подсадим кустарники, чтобы они перекрывали доступ в садик.»