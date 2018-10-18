Вопросы властям сегодня можно задать в прямом эфире

Сегодня, 18 октября 2018 года, с 10.00 до 17.00 будет проводиться региональный день приема граждан в режиме видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи с уполномоченными лицами органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устном обращении вопросов.

С 10.00 до 17.00 будет проводиться личный прием заявителей уполномоченными лицами по вопросам местного значения в администрации муниципального образования Динской район по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Красная, 55, каб. 217.

В администрациях сельских поселений нужно обращаться в приемную.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Гражданам, которые хотят задать вопрос властям регионального уровня, нужно обратиться в администрацию сельского поселения или района, где специалист посредством видеосвязи или аудиосвязи соединит с руководителем, к которому направлен вопрос.