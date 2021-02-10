Восточный гороскоп. Чего ожидать в 2021 году

Год Металлического Белого Быка по восточному календарю начинается с 12 февраля.

Традиционно рассказываем, что ждет представителей каждого из символов в предстоящие 12 месяцев.

Крыса

Настоящий прогресс от деятельности ожидается в финансовой и карьерной сферах. Удача настигнет и в решении имущественных вопросов.

Особое внимание стоит уделить самочувствию и здоровью. Соблюдать режим и не перенапрягаться.

Не исключены сомнения на жизненном пути в этот год, в таких ситуациях важно прислушиваться к себе, тогда шансы на успех в любом деле велики.

В отношениях стоит поработать над собой, тогда они обретут стабильность.

Бык

Символу года 2021-й принесет энергию и новые творческие идеи. Нужно меньше суетиться и уметь наслаждаться спокойным отдыхом.

Упорный труд – ключевое качество. Только благодаря ему возможны достижения в главных сферах жизни, особенно в карьере.

Для женщин это идеальное время, чтобы заняться личной жизнью, понять себя. Поработать над своими слабыми сторонами. Без этого есть возможность испортить отношения. Важно гармонично сочетать все сферы жизни, не посвящая все время чему-то одному.

Тигр

Можно столкнуться с непониманием в личной жизни. Для этого необходимо налаживать свое общение с другими, даже если больше будет хотеться побыть в одиночестве. В таком случае есть возможность вывести любые отношения на уровень выше.

Взаимодействие с социумом, реализация своего потенциала и своих достижений – то, что будет благоприятным для Тигров в 2021 году.

Кролик

В 2021 году ожидается резкий подъем, развитие во многих сферах жизни.

Не исключены несколько различных предложений, это могут быть как рабоче-деловые, так и касающиеся личной жизни и любовных отношений. Не стоит поддаваться мимолетным эмоциям. Необходимо взвешивать все возможности.

Лучшим будет год для тех, кто трудится в сфере образования. Время идеально подходит для любого обучения.

Дракон

Эмоциональность в этом году будет преобладать. С ней необходимо тщательно работать.

Нестабильность – ключевое слово. 2021 год сравнивают для Драконов с американскими горками, так как это время полно неожиданностей.

Необходимо уделить внимание духовной работе над собой, например, медитациям. Они помогут избежать эмоционального выгорания.

К любому выбору и действию необходимо подходить с особой ответственностью.

Год подходит для строительных, ремонтных работ, а также путешествий и поездок.

Змея

Чувство прекрасного у Змей обострится во всем – в стиле, работе, хобби.

Внимание стоит уделить выстраиванию личных границ.

Важно использовать все возможные шансы, которые касаются карьеры и финансов, в этом плане год прогнозируется перспективным.

Расширяйте окружение, это пойдет на пользу. Ну и не забывайте про здоровье.

Лошадь

Образование для Лошадей – это то, на что стоит сделать упор. Набирайтесь знаний, повышайте квалификацию. Год сложится удачно для тех, кто не будет сидеть на месте.

2021-й создан для профессиональной реализации, а вот в личной жизни могут быть проблемы. Чтобы они не возникли, будьте сдержаннее и контролируйте свою взрывную натуру.

Для достижения успеха в любой сфере пробуйте различные варианты и способы.

Коза

Идеальный год для переезда. При этом стоит избегать экстремальных и опасных для жизни видов деятельности, точно следует держаться подальше от горных местностей. Необходимо быть внимательными и аккуратными за рулем. Риск в 2021-м – не для вас. Особенно если он касается денег и здоровья.

Не исключены ссоры с близкими, не нужно поддаваться на провокации, тогда не будет скандалов и интриг. Окружение в этом году может кардинально измениться.

Главный фокус переведите на здоровье и сбалансированное питание.

Обезьяна

Возможен духовный рост, самопознание и углубление знаний в разных сферах. Это главное, чему стоить уделить время и внимание в 2021 году.

Необходимо завершить все начатые дела, которые не позволяют двигаться вперед.

Свобода должна стать главной ценностью жизни. Можно начать все с чистого листа либо сохранить и приумножить то ценное, что имеется.

Петух

Петухов ждет денежная удача в 2021 году. Будет появляться много возможностей заработать деньги. В этот период важно прокачивать финансовое сознание, чтобы добиться большего успеха.

Чтобы отношения с окружающими были гармоничными, все конфликтные ситуации контролируйте, решения принимайте взвешенные и не рубите с плеча. Особенно если это касается отношений с родными и близкими.

Собака

Здоровье – это самое главное, чему стоит уделить свое внимание. Необходимо быть предельно аккуратными во всех действиях, высок риск травм.

Стоит тщательно контролировать свой бюджет, доверять финансовые решения компетентным людям. Все крупные вложения нужно совершить до конца года.

Полезно больше общаться с людьми, меньше переживать, гулять на свежем воздухе и больше спать.

Свинья

2021-й – год вложений. В себя, свое развитие или имущество. Если еще не нашли смысл жизни, то этот год создан для того, чтобы определиться с главными ценностями.

Предыдущие дела принесут достойные результаты. К новым проектам лучше не приступать, больше всего подойдет ровная, запланированная, спокойная стратегия на год. От разных людей возможна поддержка и помощь, важно быть в таких случаях максимально открытыми и делать шаги навстречу.